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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA वर्ल्ड कप के फाइनल में मौजूद रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होगी भिड़ंत

FIFA वर्ल्ड कप के फाइनल में मौजूद रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होगी भिड़ंत

Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप रविवार को फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए स्टेडियम में पहुंचेगे. वह विजेता टीम को फीफा प्रेसिडेंट के साथ मिलकर ट्रॉफी भी देंगे.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 17 Jul 2026 12:44 AM (IST)
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FIFA World Cup 2026 Final, Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला देखने के लिए जाएंगे. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी. खिताबी मुकाबला स्पेन और अर्जेंटीना के बीच 19 जुलाई (रविवार) को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में दोपहर में 3 बजे (लोकल टाइम के अनुसार) से खेला जाएगा. 

ट्रंप के मैच देखने जाने को लेकर कैरोलीन लेविट ने कहा, "हम रविवार को होने वाले फाइनल मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे पता है कि राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होने के लिए उत्साहित हैं. यह उस टूर्नामेंट का एक शानदार समापन है, जिसने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर मेजबानी करने की अमेरिका की क्षमता को दिखाया."

विजेता टीम को ट्रॉफी देंगे  डोनाल्ड ट्रंप 

फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने कहा है कि ट्रंप न्यूयॉर्क- न्यू जर्सी स्टेडियम में विजेता टीम को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देंगे. फीफा के प्रेसिडेंट ने स्विस मीडिया आउटलेट 'ब्लू स्पोर्ट' के साथ एक इंटरव्यू में कहा, "हां, उम्मीद है कि हम फाइनल में एक साथ ट्रॉफी देंगे. हमेशा से यही प्लान रहा है और पहले भी ऐसा ही होता आया है- जिस देश में फाइनल होता है, वहां के राष्ट्रपति फीफा प्रेसिडेंट के साथ मिलकर ट्रॉफी देते हैं."

पिछला यानी 2022 का फीफा विश्व कप कतर में खेला गया था. विजेता टीम को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी ने इन्फेंटिनो के साथ मिलकर विजेता टीम को ट्रॉफी दी थी. रूस के 2018 के वर्ल्ड कप विजेता को व्लादिमीर पुतिन ने विनर टीम को ट्रॉफी सौंपी थी. 

अर्जेंटीना की लगातार दूसरे खिताब पर नजर 

कतर में खेले गए 2022 के फीफा विश्व कप में लियोनल मेसी वाली अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर खिताब जीता था. अब अर्जेंटीना लगातार दूसरा खिताब जरूर जीतना चाहेगी. दूसरी तरफ स्पने ने 16 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनल में जगह हासिल की है. इससे पहले स्पेन ने 2010 के फीफा विश्व कप में जगह बनाई थी और खिताब जीता था. अब देखना होगा कि अपने दूसरे फाइनल में स्पेन टीम कैसा परफॉर्म करती है. 

 

यह भी पढ़ें: संडे को करियर का आखिरी वनडे मैच खेलेंगे रोहित शर्मा? ‘अग्निपरीक्षा’ में नहीं हुए पास

Published at : 17 Jul 2026 12:38 AM (IST)
Tags :
Donald Trump DONALD Trump FIFA World Cup 2026 Final Argentina Vs Spain
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