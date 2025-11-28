211 बॉल पर बनाए 466 रन, 36 चौके, 44 छक्के, कौन है यह भारतीय बल्लेबाज

भारत के उभरते युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे. सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया है. टी20 क्रिकेट में उनके आंकड़े किसी विस्फोटक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी से कम नहीं दिखते.

466 रन, 44 छक्के, 36 चौके - वैभव का आतिशी रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने टी20 में सिर्फ 11 मैच खेले हैं, लेकिन इन मैचों में उन्होंने:

-211 गेंदों पर 466 रन बनाए

-36 चौके और 44 छक्के जड़े

-220.85 की खतरनाक स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की

-यह आंकड़े बताते हैं कि वैभव जब भी क्रीज पर टिकते हैं, मैच एकतरफा हो जाता है.

शुरुआती मुकाबलों में तोड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड

यूएई के खिलाफ उनका तूफानी शतक सिर्फ 32 गेंदों में आया था. उसके बाद उन्होंने 42 बॉल पर 144 रन ठोककर मैच का रुख पलट दिया था. उनकी इस पारी ने उन्हें दुनिया के क्रिकेट नक्शे पर ला खड़ा किया. वह टी20 फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में दो शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. यह रिकॉर्ड इससे पहले फ्रांस के गुस्ताव मैककॉन के नाम था, जिन्होंने 18 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी. वैभव ने मात्र 14 साल 232 दिन में इसे तोड़ दिया.

पिछले दो मैचों में नही चला बल्ला

जहां शुरुआत में वैभव का बल्ला आग उगल रहा था, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ वह सिर्फ 45 रन बना पाए और ओमान के मुकाबले में तो उनका स्कोर मात्र 12 रन रहा.