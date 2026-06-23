भारत ने अफगानिस्तान से घरेलू सीरीज का मुकाबला जीत लिया है. अब 26 जून से भारत और आयरलैंड के बीच टी20 फॉर्मेट मुकाबला खेला जाएगा. आयरलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले से भारत को नया टी20 कप्तान तो मिलेगा ही, साथ में इस दौरे पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होता भी दिख सकता है.

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने 700 से ज्यादा रन ठोके थे, जिसके बाद वैभव को आयरलैंड दौरे के साथ-साथ इंग्लैंड दौरे के लिए भी टीम में चुना गया है. वैभव सूर्यवंशी को अगर आयरलैंड के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है, तब वैभव का भी डेब्यू उसी मैदान पर होता नज़र आएगा, जिस मैदान पर रोहित शर्मा ने अपने करियर का पहला इंटरनेशल मुकाबला खेला था.

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रोहित शर्मा ने साल 2007 में अपने करियर का पहला वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला था. रोहित शर्मा ने आयरलैंड के बेलफास्ट में सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब के ग्राउंड पर अपना पहला इंटरनेशनल डेब्यू किया था. हालांकि रोहित शर्मा को उस मुकाबले में बल्लेबाज़ी करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आयरलैंड से मिले 50 ओवर में 194 रन बनाने के लक्ष्य को भारत ने सौरव गांगुली और गौतम गंभीर की धमाकेदार पारी की बदौलत ही पूरा कर लिया था. भारतीय टीम ने बेलफास्ट में खेले गए उस मुकाबले को 9 विकेट से जीता लिया था, जो कि रोहित का डेब्यू मैच भी था.

अब वैभव सूर्यवंशी भी सीनियर भारतीय टीम के साथ अपने पहले इंटरनेशनल मैच के लिए बेलफास्ट में मौजूद होंगे. जिस तरह वैभव सूर्यवंशी का टी20 फॉर्मेट में प्रदर्शन रहा है, उसको देखते हुए बेलफास्ट के ग्राउंड पर आयरलैंड के खिलाफ, पहले T20 में उनका खेलना भी लगभग तय नज़र आ रहा है. अगर ऐसा होगा तो क्रिकेट के इतिहास में 26 जून की तारीख 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू की तारीख बनने वाली है.

वैभव सूर्यवंशी अगर आयरलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले में टीम का हिस्सा हुए, तो वैभव भारत की तरफ से ओपनिंग करते नज़र आऐंगे. ऐसे में रोहित शर्मा को अपने पहले इंटरनेशनल मैदान पर बल्लेबाज़ी करने का मौका न मिले, लेकिन उनकी जगह वैभव अपना पहला डेब्यू मैच खेलते हुए नज़र आने वाले है.

वैभव सूर्यवंशी के लिए बेलफास्ट का मैदान उनके सुपरफास्ट प्रदर्शन से मेल खाता दिखता है, तो वैभव अपने पहले डेब्यू मुकाबले को यादगार बना सकते हैं. भारत और आयरलैंड के बीच दो टी20 टेस्ट सीरीज खेली जीने वाली है. पहला टी20 मुकाबला 26 जून और दूसरा 28 जून को खेला जाऐगा. दोनों टी20 मुकाबले बेलफास्ट के मैदान पर खेले जाएंगे.

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