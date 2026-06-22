लियोनेल मेसी ने 2006 में अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला था. उस समय 18 साल के मेसी दुनिया के उभरते हुए सितारों में गिने जा रहे थे. एक साल बाद 2007 में उन्होंने UNICEF के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उनका एक छह महीने के बच्चे के साथ फोटोशूट कराया गया. वह बच्चा लैमिन यमाल था. मेसी ने उसे गोद में उठाकर तस्वीरें खिंचवाई थीं. उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा आगे चलकर विश्व फुटबॉल का बड़ा सितारा बनेगा. यह तस्वीर करीब 17 साल तक सार्वजनिक नहीं हुई. इस दौरान मेसी फुटबॉल के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शामिल हो गए, जबकि यमाल बार्सिलोना की अकादमी में अपने खेल को निखारते रहे.

मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप, यमाल का पहला

लैमिन यमाल ने 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने स्पेन को EURO 2024 का खिताब जिताने में भी अहम भूमिका निभाई. साल 2024 में पहली बार मेसी और यमाल की वह तस्वीर सामने आई, जिसे ' द बिगनिंग ऑफ लिजेंडस' कैप्शन दिया गया था. अब 2026 में मेसी संभवतः अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, जबकि यमाल पहली बार इस टूर्नामेंट में उतरे हैं. सऊदी अरब के खिलाफ यमाल का गोल फीफा वर्ल्ड कप में उनका पहला गोल था. मेसी और यमाल के पहले वर्ल्ड कप गोल के बीच दो बड़ी समानताएं देखने को मिलीं.

पहली समानता उम्र की रही. मेसी ने अपना पहला वर्ल्ड कप गोल 18 साल 357 दिन की उम्र में किया था, जबकि यमाल ने 18 साल 343 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की. यानी यमाल मेसी से 14 दिन कम उम्र में अपने पहले वर्ल्ड कप गोल तक पहुंचे.

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दूसरी समानता उनके गोल करने के तरीके में रही. मेसी आमतौर पर बाएं पैर से खेलते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में उनका पहला गोल दाएं पैर से आया था. ठीक उसी तरह यमाल ने भी सऊदी अरब के खिलाफ अपना पहला वर्ल्ड कप गोल दाएं पैर से ही किया.

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