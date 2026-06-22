हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलMessi ने जिस बच्चे को गोद में खिलाया, उसने FIFA World Cup में दागा अपना पहला गोल, यह खास संयोग भी बना

Messi ने जिस बच्चे को गोद में खिलाया, उसने FIFA World Cup में दागा अपना पहला गोल, यह खास संयोग भी बना

कभी लियोनेल मेसी की गोद में खेल चुके लैमिन यमाल ने FIFA World Cup 2026 में अपना पहला गोल दागकर खूब सुर्खियां बटोरीं है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 22 Jun 2026 01:02 PM (IST)
Preferred Sources

लियोनेल मेसी ने 2006 में अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला था. उस समय 18 साल के मेसी दुनिया के उभरते हुए सितारों में गिने जा रहे थे. एक साल बाद 2007 में उन्होंने UNICEF के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उनका एक छह महीने के बच्चे के साथ फोटोशूट कराया गया. वह बच्चा लैमिन यमाल था. मेसी ने उसे गोद में उठाकर तस्वीरें खिंचवाई थीं. उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा आगे चलकर विश्व फुटबॉल का बड़ा सितारा बनेगा. यह तस्वीर करीब 17 साल तक सार्वजनिक नहीं हुई. इस दौरान मेसी फुटबॉल के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शामिल हो गए, जबकि यमाल बार्सिलोना की अकादमी में अपने खेल को निखारते रहे.

मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप, यमाल का पहला

लैमिन यमाल ने 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने स्पेन को EURO 2024 का खिताब जिताने में भी अहम भूमिका निभाई. साल 2024 में पहली बार मेसी और यमाल की वह तस्वीर सामने आई, जिसे ' द बिगनिंग ऑफ लिजेंडस' कैप्शन दिया गया था. अब 2026 में मेसी संभवतः अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, जबकि यमाल पहली बार इस टूर्नामेंट में उतरे हैं. सऊदी अरब के खिलाफ यमाल का गोल फीफा वर्ल्ड कप में उनका पहला गोल था. मेसी और यमाल के पहले वर्ल्ड कप गोल के बीच दो बड़ी समानताएं देखने को मिलीं.

पहली समानता उम्र की रही. मेसी ने अपना पहला वर्ल्ड कप गोल 18 साल 357 दिन की उम्र में किया था, जबकि यमाल ने 18 साल 343 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की. यानी यमाल मेसी से 14 दिन कम उम्र में अपने पहले वर्ल्ड कप गोल तक पहुंचे.

यह भी पढ़ें- टीम इंडिया पर मंडराया T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने का खतरा, एक हार ने बढ़ाई मुश्किलें, समझिए पूरा समीकरण

दूसरी समानता उनके गोल करने के तरीके में रही. मेसी आमतौर पर बाएं पैर से खेलते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में उनका पहला गोल दाएं पैर से आया था. ठीक उसी तरह यमाल ने भी सऊदी अरब के खिलाफ अपना पहला वर्ल्ड कप गोल दाएं पैर से ही किया.

यह भी पढ़ें- ENG vs NZ: ओवल टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड को हुआ भारी नुकसान, आधी मैच फीस कटी और 12 अंक भी कटे

Published at : 22 Jun 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
Lionel Messi FIFA World Cup 2026 World Cup Goal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
Messi ने जिस बच्चे को गोद में खिलाया, उसने FIFA World Cup में दागा अपना पहला गोल, यह खास संयोग भी बना
Messi ने जिस बच्चे को गोद में खिलाया, उसने FIFA World Cup में दागा अपना पहला गोल, यह खास संयोग भी बना
फ़ुटबॉल
FIFA WORLD CUP 2026: पहले स्पेन, अब उरुग्वे, आखिर कौन है ये टीम जो दिग्गजों की नींद उड़ा रही है?
FIFA WORLD CUP 2026: पहले स्पेन, अब उरुग्वे, आखिर कौन है ये टीम जो दिग्गजों की नींद उड़ा रही है?
फ़ुटबॉल
2026 फीफा वर्ल्ड कप की सबसे हॉट फैन, खूबसूरती में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस भी फेल; हॉट लुक से मचाया तहलका
2026 फीफा वर्ल्ड कप की सबसे हॉट फैन, खूबसूरती में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस भी फेल; लुक से मचाया तहलका
फ़ुटबॉल
गोल के साथ ग्लैमर भी, खुलेआम Kiss और रोमांटिक सीन, FIFA में खिलाड़ियों की पार्टनर ने लूटी महफिल
गोल के साथ ग्लैमर भी, खुलेआम Kiss और रोमांटिक सीन, FIFA में खिलाड़ियों की पार्टनर ने लूटी महफिल
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Nayanika को हुआ कैंसर, बीमारी की खबर सुन गहरी चिंता में डूबा Ishan
Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एकनाथ शिंदे ने तोड़े उद्धव ठाकरे के सांसद तो भड़की कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- 'ये ऑपरेशन कीचड़, जहां कमल...'
शिंदे ने तोड़े ठाकरे के सांसद तो भड़की कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- 'ये ऑपरेशन कीचड़, जहां कमल...'
बिहार
लालू राज में भी हुआ फर्जी एनकाउंटर, भरत तिवारी केस से चर्चा में आया 33 साल पुराना कांड
लालू राज में भी हुआ फर्जी एनकाउंटर, भरत तिवारी केस से चर्चा में आया 33 साल पुराना कांड
विश्व
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
क्रिकेट
‘सॉरी यूनिवर्स बॉस’, कीरोन पोलार्ड ने तोड़ा क्रिस गेल का महारिकॉर्ड, फिर मांगी माफी
‘सॉरी यूनिवर्स बॉस’, कीरोन पोलार्ड ने तोड़ा क्रिस गेल का महारिकॉर्ड, फिर मांगी माफी
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, हालत नाजुक, एक आरोपी गिरफ्तार
पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला, एक आरोपी गिरफ्तार
इंडिया
थलापति विजय का 52वां बर्थडे, राहुल गांधी ने खास अंदाज में किया विश, कहा- 'तमिल लोगों के...'
थलापति विजय का 52वां बर्थडे, राहुल गांधी ने खास अंदाज में किया विश, कहा- 'तमिल लोगों के...'
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल ने किया अयोध्या जाने का ऐलान तो कपिल मिश्रा ने कसा तंज, 'जुमे की नमाज के बाद जाएंगे या...'
रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे अरविंद केजरीवाल, कपिल मिश्रा का तंज- 'जुमे की नमाज के बाद...'
शिक्षा
BPSSC SI एडमिट कार्ड जारी, यहां जानें कब होगी परीक्षा और कैसे करें हॉल टिकट डाउनलोड
BPSSC SI एडमिट कार्ड जारी, यहां जानें कब होगी परीक्षा और कैसे करें हॉल टिकट डाउनलोड
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
ABP NEWS
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
Embed widget