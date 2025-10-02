Richest Pakistani Cricketer: पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून है. यही वजह है कि यहां से निकले कई दिग्गज खिलाड़ी न सिर्फ मैदान पर बल्कि मैदान के बाहर भी खूब नाम और दौलत कमा चुके हैं. क्रिकेट से मिली शोहरत ने इन खिलाड़ियों को ब्रांड एंडोर्समेंट, बिजनेस, मीडिया रोल्स और निवेश के जरिए भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है. कुछ खिलाड़ियों ने अपने खेल करियर के दौरान ही अपार संपत्ति जुटाई, जबकि कुछ ने रिटायरमेंट के बाद समझदारी भरे फैसलों से अपनी दौलत को और बढ़ाया. आइए जानते हैं 2025 तक पाकिस्तान के टॉप 5 सबसे अमीर क्रिकेटर कौन हैं.

इमरान खान - 50 मिलियन डॉलर

पूर्व कप्तान और 1992 वर्ल्ड कप विजेता इमरान खान पाकिस्तान के सबसे अमीर क्रिकेटर हैं. उनकी कुल नेटवर्थ 433 करोड़ रुपये के करीब है. क्रिकेट करियर के अलावा राजनीति और सामाजिक कार्यों से भी उन्होंने अपार लोकप्रियता और संपत्ति हासिल की है.

शाहिद अफरीदी - 47 मिलियन डॉलर

'बूम-बूम' अफरीदी पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑलराउंडर्स में गिने जाते हैं. मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ-साथ उन्होंने बिजनेस और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी बड़ी कमाई की है. उनकी कुल संपत्ति 390 करोड़ रुपये के आस-पास है.

शोएब मलिक - 25 मिलियन डॉलर

पूर्व ऑलराउंडर शोएब मलिक का नाम पाकिस्तान के भरोसेमंद खिलाड़ियों में शुमार होता है. लंबे करियर, लीग क्रिकेट और विज्ञापन जगत से उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बनाई है. उनकी अनुमानित संपत्ति 211 करोड़ रुपये के करीब आंकी गई है.

मोहम्मद हफीज - 23 मिलियन डॉलर

‘प्रोफेसर’ के नाम से मशहूर मोहम्मद हफीज अपनी क्लासी बल्लेबाजी और ऑफ स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, लीग मैचों और कमेंट्री के जरिए उन्होंने काफी कमाई की है. इन सबसे उनकी नेटवर्थ लगभग 199 करोड़ रुपये है.

शोएब अख्तर - 20 मिलियन डॉलर

'रावलपिंडी एक्सप्रेस' शोएब अख्तर दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं. क्रिकेट करियर के बाद उन्होंने टीवी, यूट्यूब और ब्रांड प्रमोशन के जरिए अपनी संपत्ति बढ़ाई है. इस समय उनकी नेटवर्थ 173 करोड़ रुपये के करीब है.