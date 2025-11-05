क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज कौन, शर्मनाक लिस्ट में टॉप पर कौन

क्रिकेट की दुनिया में बल्लेबाजों के रिकॉर्ड तो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन गेंदबाजों की कहानियां भी कम दिलचस्प नहीं होती. कुछ गेंदबाज ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने करियर में सबसे ज्यादा रन दिए. आइए जानते हैं उन टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में सबसे ज्यादा रन दिए और फिर भी इतिहास रच दिया.

मुथैया मुरलीधरन - श्रीलंका

श्रीलंका के स्पिन जादूगर मुथैया मुरलीधरन ने भले ही अपने करियर में सबसे ज्यादा रन दिए हों, लेकिन क्रिकेट इतिहास के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं. उन्होंने 495 मैचों में 1,347 विकेट झटके और 30,803 रन लुटाए. उनकी गेंदबाजी का औसत 22.86 और इकॉनमी रेट सिर्फ 2.92 रही. उनके नाम 77 बार पांच विकेट और 22 बार दस विकेट लेने का रिकॉर्ड है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है.

अनिल कुंबले - भारत

भारत के दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने 403 इंटरनेशनल मैचों में 956 विकेट हासिल किए. उन्होंने अपने करियर में 28,767 रन दिए, लेकिन भारत को कई जीत दिलाई. दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ उनका 10 विकेट (10/74) लेना आज भी क्रिकेट की सबसे यादगार उपलब्धियों में से एक है. उनकी सटीक लाइन और लेंथ ने उन्हें भारतीय क्रिकेट इतिहास के महानतम गेंदबाजों में शामिल किया.

जेम्स एंडरसन - इंग्लैंड

जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं. 2002 से लेकर अब तक खेले गए 400 से ज्यादा मैचों में उन्होंने 991 विकेट झटके और 27,040 रन दिए. उनकी गेंद स्विंग के लिए मशहूर है और वे अब भी इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं.

शेन वॉर्न - ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के लेग-स्पिन किंग शेन वॉर्न क्रिकेट इतिहास के सबसे प्रभावशाली गेंदबाजों में से एक रहे हैं. उन्होंने 339 मैचों में 1001 विकेट हासिल किए और 25,536 रन दिए. वॉर्न की बॉल ‘गैटिंग डिलीवरी’ आज भी क्रिकेट की सबसे प्रसिद्ध गेंदों में गिनी जाती है.

स्टुअर्ट ब्रॉड - इंग्लैंड

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड अपने जोश और जुझारूपन के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने 344 मैचों में 847 विकेट लिए और 23,574 रन खर्च किए. उनका 8/15 का बॉलिंग फिगर आज भी क्रिकेट के सबसे यादगार प्रदर्शनों में से एक है.