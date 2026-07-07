7 जुलाई को फीफा विश्वकप 2026, 'राउंड ऑफ 16' मुकाबला USA-बेल्जियम के बीच खेला गया था. दोनों टीमों के बीच मुकाबला सिएटल स्टेडियम में खेला गया. बेल्जियम ने 4-1 से मैच में जीत दर्ज की और क्वार्टर फाइनल का टिकट कटाया. वहीं,अमेरिका का 24 साल बाद क्वार्टर फाइनल की रेस में पहुंचने का सपना-सपना रह गया. बेल्जियम की जीत का श्रेय चार्ल्स डी केटेलेर को जाता है. उन्होंने USA के कमजोर डिफेंस का पूरा फायदा उठाते हुए दो शानदार गोल दाग दिए और एक अन्य गोल मे असिस्ट किया.

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बेल्जियम ने क्वार्टर फाइनल मे जगह पक्की की

मुकाबले के 9वें मिनट में चार्ल्स ने पहला गोल दागा और 33वें मिनट में दूसरा गोल दाग दिया. इसी बीच 31वें मिनट में अमेरिका की तरफ से 1 गोल मलिक टिलमैन ने दागा. इसके बाद मैच के 57वें मिनट में बेल्जियम की तरफ से हंस वनाकेन ने 1 गोल दागकर स्कोर 3-1 कर दिया.

दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में बेल्जियम के रोमेलु लुकाकू ने 1 गोल दाग कर टीम को जीत की दहलीज़ पर लाकर खड़ा कर दिया. इस जीत के साथ टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है. अब टीम का मुकाबला 11 जुलाई, शनिवार को स्पेन से कैलिफोर्निया के इंगलवुड मैदान पर होगा.

मौरिसियो पोचेतीनो ने टीम की हार से निराशा जताई

USA फुटबॉल टीम के कोच मौरिसियो पोचेतीनो ने टीम की हार से निराशा जताई. जब अमेरिका टीम ने गोल खाया तो गुस्से में आकर कोच पोचेतीनो ने सामने रखे एक रैक पर जोर से लात मार दी, जिसके कारण पानी की चार बोतलें हवा में उछल गई. कोच का यह गुस्सा साफ बयां कर रहा था कि वे टीम के प्रदर्शन से बहुत निराश थे.

अमेरिका को फोलारिन बालोगुन की टीम में वापसी से बेहद खुशी हुई थी. बोलागुन को रेड कार्ड दिखाकर एक मैच के लिए टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन फीफा ने विवादास्पद फैसले से उनका निलंबन को हटा दिया था. हालांकि,इसके बावजूद भी अमेरिका की टीम का डिफेंस बिल्कुल खराब प्रदर्शन करता रहा और इसी चीज का फ़ायदा उठाते हुए बेल्जियम ने मुकाबले को जीत लिया.

फैंस और कोच टीम की हार के बाद बेहद मायूस नज़र आए

पहले हाफ मे अमेरिका के डिफेंस की गलतियों के चलते बेल्जियम ने दो गोल दाग दिए. इसके बाद अमेरिका के गोलकीपर मैट फ्रीज की चूक के चलते बेल्जियम ने एक गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचा दिया था. मैच की शुरुआत में यूएसए के मलिक टिलमैन ने फ्री किक पर 1 गोल दाग कर स्कोर 1-1 से बराबर जरूर किया था, लेकिन 33वें मिनेट के बाद टीम की जीतने की राह बेहद कम नज़र आ रही थी.

हाफ टाइम के 61 सेकंड बाद ही बेल्जियम ने 1 गोल दाग कर टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था. अमेरिका इसके बाद मैच में वापसी नहीं कर सका. फैंस और कोच टीम की हार के बाद बेहद मायूस नज़र आए थे.

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