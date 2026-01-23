हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सये 5 खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में दो देशों के लिए खेल चुके हैं, एक नाम जानकर तो यकीन करना मुश्किल

ये 5 खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में दो देशों के लिए खेल चुके हैं, एक नाम जानकर तो यकीन करना मुश्किल

भारत-श्रीलंका की मेजबानी में होने वाला ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 क्रिकेट फैंस के लिए खास होने वाला है.इससे पहले उन खिलाड़ियों पर नजर, जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो देशों के लिए इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 23 Jan 2026 06:49 AM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाला यह टूर्नामेंट क्रिकेट फैंस के लिए खास होने वाला है. हालांकि इस बार विश्व कप से पहले कुछ ऐसे खिलाड़ी चर्चा में हैं, जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेला है. आइए जानते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में, जिन्होंने दो अलग-अलग टीमों की जर्सी में टी20 वर्ल्ड कप खेला.

वेन डर मिर्वे

41 साल के अनुभवी ऑलराउंडर वेन डर मिर्वे इस लिस्ट में सबसे सीनियर नाम हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साउथ अफ्रीका से की थी और 2009 का टी20 वर्ल्ड कप इसी टीम के लिए खेला. इसके बाद उनका करियर नया मोड़ लेता है. वे नीदरलैंड्स से जुड़े और 2022 व 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में डच टीम का प्रतिनिधित्व किया. उनकी गिनती उन खिलाड़ियों में होती है, जिन्होंने एसोसिएट क्रिकेट को मजबूती दी.

कोरी एंडरसन

कोरी एंडरसन कभी न्यूजीलैंड की लिमिटेड ओवर टीम का अहम हिस्सा थे. 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने कीवी टीम के लिए खेला. बाद में उन्होंने अमेरिका में बसने का फैसला किया और वहां की नेशनल टीम से जुड़ गए. 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में एंडरसन अमेरिका के लिए खेलते नजर आए. उनका अनुभव USA क्रिकेट के लिए बेहद अहम माना जाता है.

डेविड वीजे

डेविड वीजे का नाम आते ही बड़े-बड़े छक्कों और तेज गेंदबाजी की याद आती है. उन्होंने 2016 का टी20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के लिए खेला था. इसके बाद उन्होंने नामीबिया की टीम को चुना और 2021 व 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में नामीबिया के लिए मैदान पर उतरे. वीजे नामीबिया क्रिकेट का चेहरा बन चुके हैं.

डर्क नैनेस

डर्क नैनेस ने 2009 में ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेला था. इसके बाद उन्होंने नीदरलैंड्स की ओर रुख किया और 2010 व 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में डच टीम का हिस्सा रहे. 

मार्क चैपमैन

मार्क चैपमैन ने 2014 और 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में हांगकांग का प्रतिनिधित्व किया. बाद में उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए क्वालिफाई किया और 2021, 2022 व 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में कीवी टीम से खेले. आज वह न्यूजीलैंड के भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माने जाते हैं. 

Published at : 23 Jan 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
ICC Corey Anderson Mark Chapman T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथ पर पड़ा नीला निशान...' किसी बीमारी से जूझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? व्हाइट हाउस ने दिया बड़ अपडेट
'हाथ पर पड़ा नीला निशान...' किसी बीमारी से जूझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? व्हाइट हाउस ने दिया अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड का बज गया बैंड, भारत के पड़ोसी देश ने बुरी तरह धो डाला
टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड का बज गया बैंड, भारत के पड़ोसी देश ने बुरी तरह धो डाला
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Karnataka Crime News: शादी से पहले खून की वारदात, धारवाड़ में मंगेतर ने दुपट्टे से की हत्या | ABP
Bharat Ki Baat: शंकराचार्य 'सीरीज' का नया एपिसोड रिलीज | Shankaracharya Controversy | CM Yogi
Janhit with Chitra Tripathi: सनातन से 'साजिश' चल रही है? | Shankaracharya Controversy | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथ पर पड़ा नीला निशान...' किसी बीमारी से जूझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? व्हाइट हाउस ने दिया बड़ अपडेट
'हाथ पर पड़ा नीला निशान...' किसी बीमारी से जूझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? व्हाइट हाउस ने दिया अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड का बज गया बैंड, भारत के पड़ोसी देश ने बुरी तरह धो डाला
टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड का बज गया बैंड, भारत के पड़ोसी देश ने बुरी तरह धो डाला
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
हेल्थ
फल या फल का रस, कौन देता है ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स? जानिए एक्सपर्ट की राय
फल या फल का रस, कौन देता है ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स? जानिए एक्सपर्ट की राय
यूटिलिटी
मोबाइल से कैसे चेक करें पीएम किसान योजना की लिस्ट, कब आएगी सम्मान निधि की 22वीं किस्त?
मोबाइल से कैसे चेक करें पीएम किसान योजना की लिस्ट, कब आएगी सम्मान निधि की 22वीं किस्त?
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget