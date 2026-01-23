ये 5 खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में दो देशों के लिए खेल चुके हैं, एक नाम जानकर तो यकीन करना मुश्किल

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाला यह टूर्नामेंट क्रिकेट फैंस के लिए खास होने वाला है. हालांकि इस बार विश्व कप से पहले कुछ ऐसे खिलाड़ी चर्चा में हैं, जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेला है. आइए जानते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में, जिन्होंने दो अलग-अलग टीमों की जर्सी में टी20 वर्ल्ड कप खेला.

वेन डर मिर्वे

41 साल के अनुभवी ऑलराउंडर वेन डर मिर्वे इस लिस्ट में सबसे सीनियर नाम हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साउथ अफ्रीका से की थी और 2009 का टी20 वर्ल्ड कप इसी टीम के लिए खेला. इसके बाद उनका करियर नया मोड़ लेता है. वे नीदरलैंड्स से जुड़े और 2022 व 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में डच टीम का प्रतिनिधित्व किया. उनकी गिनती उन खिलाड़ियों में होती है, जिन्होंने एसोसिएट क्रिकेट को मजबूती दी.

कोरी एंडरसन

कोरी एंडरसन कभी न्यूजीलैंड की लिमिटेड ओवर टीम का अहम हिस्सा थे. 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने कीवी टीम के लिए खेला. बाद में उन्होंने अमेरिका में बसने का फैसला किया और वहां की नेशनल टीम से जुड़ गए. 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में एंडरसन अमेरिका के लिए खेलते नजर आए. उनका अनुभव USA क्रिकेट के लिए बेहद अहम माना जाता है.

डेविड वीजे

डेविड वीजे का नाम आते ही बड़े-बड़े छक्कों और तेज गेंदबाजी की याद आती है. उन्होंने 2016 का टी20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के लिए खेला था. इसके बाद उन्होंने नामीबिया की टीम को चुना और 2021 व 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में नामीबिया के लिए मैदान पर उतरे. वीजे नामीबिया क्रिकेट का चेहरा बन चुके हैं.

डर्क नैनेस

डर्क नैनेस ने 2009 में ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेला था. इसके बाद उन्होंने नीदरलैंड्स की ओर रुख किया और 2010 व 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में डच टीम का हिस्सा रहे.

मार्क चैपमैन

मार्क चैपमैन ने 2014 और 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में हांगकांग का प्रतिनिधित्व किया. बाद में उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए क्वालिफाई किया और 2021, 2022 व 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में कीवी टीम से खेले. आज वह न्यूजीलैंड के भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माने जाते हैं.