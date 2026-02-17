T20 WC 2026 में सुपर 8 की रेस हुई तेज, जानिए प्वॉइंट्स टेबल में कौन आगे और किसकी राह मुश्किल?

T20 World Cup 2026 Points Table: आईसीसी टी20 वर्ल्डकप 2026 का रोमांच शुरू हो चुका है और जैसे-जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे सुपर 8 में पहुंचने की जंग भी दिलचस्प होती जा रही है. भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 5-5 के चार ग्रुप में बांटा गया है. हर टीम अपने ग्रुप की बाकी टीमों से भिड़ रही है और हर ग्रुप की टॉप-2 टीमें सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करेंगी. इस बार कुल 55 मैच खेले जाएंगे और फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्डकप 2026 प्वॉइंट्स टेबल

ग्रुप A

भारत - 3 मैच, 3 जीत, 0 हार, 4 अंक, NRR: +3.050 (Q) अमेरिका - 4 मैच, 2 जीत, 2 हार, 4 अंक, NRR: +0.787 पाकिस्तान - 3 मैच, 1 जीत, 1 हार, 4 अंक, NRR: -0.403 नीदरलैंड - 3 मैच , 1 जीत, 2 हार, 2 अंक, NRR: -1.352 नामीबिया - 2 मैच, 0 जीत, 2 हार, 0 अंक, NRR: -2.884 (E)

ग्रुप B

श्रीलंका - 3 मैच, 3 जीत, 0 हार, 6 अंक, NRR: +2.462 (Q) जिमबाब्वे - 2 मैच, 2 जीत, 0 हार, 4 अंक, NRR: +1.984 ऑस्ट्रेलिया - 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 2 अंक, NRR: +0.414 आयरलैंड - 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 0 अंक, NRR: +0.150 ओमान - 3 मैच, 0 जीत, 3 हार, 0 अंक, NRR: -4.546 (E)

ग्रुप C

वेस्टइंडीज - 3 मैच, 3 जीत, 0 हार, 6 अंक, NRR: +1.820 (Q) इंग्लैंड - 4 मैच, 3 जीत, 1 हार, 6 अंक, NRR: +0.201 (Q) स्कॉटलैंड - 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 2 अंक, NRR: +0.359 (E) इटली - 3 मैच, 1 जीत, 1 हार, 2 अंक, NRR: -0.588 (E) नेपाल - 3 मैच, 0 जीत, 3 हार, 0 अंक, NRR: -1.942 (E)

ग्रुप D

साउथ अफ्रीका - 3 मैच, 3 जीत, 0 हार, 6 अंक, NRR: +1.477 (Q) न्यूजीलैंड - 3 मैच, 2 जीत, 1 हार, 4 अंक, NRR: +0.701 अफगानिस्तान - 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 2 अंक, NRR: -0.215 यूएई - 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 0 अंक ,NRR: -0.797 कनाडा - 2 मैच, 0 जीत, 2 हार, 0 अंक

Q - (टीम सुपर 8 के लिए क्ववालिफाई कर चुकी है.)

E - (टीमें अब रेस से बाहर हो चुकी हैं.)

अब सबकी नजरें सुपर 8 की दौड़ पर हैं, जहां हर मैच सेमीफाइनल की दिशा तय करने वाला है. सभी टीमें अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं ताकि खिताब की रेस में बनी रहें.