T20 WC 2026 में सुपर 8 की रेस हुई तेज, जानिए प्वॉइंट्स टेबल में कौन आगे और किसकी राह मुश्किल?

T20 WC 2026 Points Table: टी20 वर्ल्डकप में सुपर 8 की रेस हुई तेज, जानिए प्वॉइंट्स टेबल में कौन आगे और किसकी राह मुश्किल?

T20 WC 2026 Points Table: टी20 वर्ल्डकप में सुपर 8 की रेस हुई तेज, जानिए प्वॉइंट्स टेबल में कौन आगे और किसकी राह मुश्किल?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में भारत, श्रीलंका, वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन कर सुपर 8 में जगह बना ली है, जबकि कई टीमों की राह अब मुश्किल हो चुकी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 17 Feb 2026 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026 Points Table: आईसीसी टी20 वर्ल्डकप 2026 का रोमांच शुरू हो चुका है और जैसे-जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे सुपर 8 में पहुंचने की जंग भी दिलचस्प होती जा रही है. भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 5-5 के चार ग्रुप में बांटा गया है. हर टीम अपने ग्रुप की बाकी टीमों से भिड़ रही है और हर ग्रुप की टॉप-2 टीमें सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करेंगी. इस बार कुल 55 मैच खेले जाएंगे और फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्डकप 2026 प्वॉइंट्स टेबल

ग्रुप A

  1. भारत - 3 मैच, 3 जीत, 0 हार, 4 अंक, NRR: +3.050 (Q)
  2. अमेरिका - 4 मैच, 2 जीत, 2 हार, 4 अंक, NRR: +0.787
  3. पाकिस्तान - 3 मैच,  1 जीत, 1 हार, 4 अंक, NRR: -0.403
  4. नीदरलैंड - 3 मैच , 1 जीत, 2 हार,  2 अंक,  NRR: -1.352
  5. नामीबिया - 2 मैच, 0 जीत, 2 हार, 0 अंक, NRR: -2.884 (E)    

ग्रुप B

  1. श्रीलंका - 3 मैच, 3 जीत, 0 हार, 6 अंक, NRR: +2.462 (Q)
  2. जिमबाब्वे - 2 मैच, 2 जीत, 0 हार, 4 अंक, NRR: +1.984
  3. ऑस्ट्रेलिया - 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 2 अंक, NRR: +0.414
  4. आयरलैंड - 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 0 अंक, NRR: +0.150
  5. ओमान - 3 मैच, 0 जीत, 3 हार, 0 अंक, NRR: -4.546 (E)

ग्रुप C

  1. वेस्टइंडीज - 3 मैच, 3 जीत, 0 हार, 6 अंक, NRR: +1.820 (Q)
  2. इंग्लैंड - 4 मैच, 3 जीत, 1 हार, 6 अंक, NRR: +0.201 (Q)
  3. स्कॉटलैंड - 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 2 अंक, NRR: +0.359 (E)
  4. इटली - 3 मैच, 1 जीत, 1 हार, 2 अंक, NRR: -0.588 (E)
  5. नेपाल - 3 मैच, 0 जीत, 3 हार, 0 अंक, NRR: -1.942 (E)

ग्रुप D

  1. साउथ अफ्रीका - 3 मैच, 3 जीत, 0 हार, 6 अंक, NRR: +1.477 (Q)
  2. न्यूजीलैंड - 3 मैच, 2 जीत, 1 हार, 4 अंक, NRR: +0.701
  3. अफगानिस्तान - 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 2 अंक, NRR: -0.215
  4. यूएई - 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 0 अंक ,NRR: -0.797
  5. कनाडा - 2 मैच, 0 जीत, 2 हार, 0 अंक 

Q -  (टीम सुपर 8 के लिए क्ववालिफाई कर चुकी है.)

E - (टीमें अब रेस से बाहर हो चुकी हैं.)

अब सबकी नजरें सुपर 8 की दौड़ पर हैं, जहां हर मैच सेमीफाइनल की दिशा तय करने वाला है. सभी टीमें अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं ताकि खिताब की रेस में बनी रहें.

Published at : 17 Feb 2026 06:59 AM (IST)
Points Table TEAM INDIA PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 ICC Mens T20 World Cup
