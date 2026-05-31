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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऋतुराज गायकवाड़ की टीम इंडिया में एंट्री, इस खिलाड़ी के चोटिल होने पर मिली जगह

ऋतुराज गायकवाड़ की टीम इंडिया में एंट्री, इस खिलाड़ी के चोटिल होने पर मिली जगह

India A Squad For Tri Series: बहुत जल्द शुरू होने वाली ट्राई सीरीज के लिए BCCI ने इंडिया A का स्क्वाड घोषित कर दिया है. ऋतुराज गायकवाड़ को उपकप्तान बनाया गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 31 May 2026 07:03 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अफगानिस्तान ए और श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई सीरीज के लिए टीम इंडिया के एलान कर दिया है. यह ट्राई सीरीज 9 जून-21 जून तक चलेगी. इंडिया A टीम में ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री हुई है और उन्हें टीम का उपकप्तान बनाया गया है. तिलक वर्मा इस ट्राई सीरीज के दौरान टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे होंगे.

गायकवाड़ ने किसे किया रिप्लेस

श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली ट्राई सीरीज में पहले रियान पराग को मौका दिया जाना था और उन्हें उपकप्तानी मिलने वाली थी. बीसीसीआई द्वारा जारी स्टेटमेंट अनुसार पराग हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण ट्राई सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ ने ली है.

पराग आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर रहे थे. उनकी टीम ने प्लेऑफ तक का सफर तय किया था, लेकिन क्वालीफायर 2 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार गई थी.

ट्राई सीरीज के लिए इंडिया A का स्क्वाड: तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उप-कप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान, अनुकूल रॉय

तिलक वर्मा कप्तान, वैभव सूर्यवंशी को मौका

ट्राई सीरीज में तिलक वर्मा टीम इंडिया की कप्तानी करते दिखेंगे. वैभव सूर्यवंशी ने भी टीम में अपनी जगह सुरक्षित रखी है. नवंबर 2025 में उन्होंने राइजिंग स्टार्स एशिया कप में इंडिया ए के लिए डेब्यू किया था. उस टूर्नामेंट में उन्होंने यूएई के खिलाफ 42 गेंद में 144 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. उसके बाद वैभव आईपीएल 2026 में भी दमदार प्रदर्शन करके आ रहे हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 31 May 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team India A RUTURAJ GAIKWAD Vaibhav Sooryavanshi
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