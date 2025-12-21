T20I में कब-कब पूरी सीरीज में हर मैच में टॉस एक ही कप्तान जीता, जानिए

क्रिकेट में कहा जाता है कि टॉस आधा मैच आपकी झोली में डाल देता है. खासकर टी20 इंटरनेशनल में, जहां पिच और हालात तेजी से बदलते हैं, टॉस की भूमिका और भी अहम हो जाती है. हालांकि टॉस जीतना पूरी तरह किस्मत का खेल माना जाता है, लेकिन कुछ कप्तान ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने पूरी सीरीज में हर बार टॉस जीतकर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ऐसे मौके बेहद कम देखने को मिले हैं.

महेला जयवर्धने - श्रीलंका

श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज महेला जयवर्धने ने 2008/09 में कनाडा में खेले गए T20 कनाडा टूर्नामेंट के दौरान यह खास कारनामा किया. उन्होंने तीन मैचों की सीरीज में तीनों बार टॉस जीता. इतना ही नहीं, श्रीलंका ने तीनों मुकाबले भी अपने नाम किए. यह सीरीज महेला की कप्तानी और किस्मत दोनों के लिहाज से यादगार रही.

विलियम पोर्टरफील्ड - आयरलैंड

इस सूची में दूसरा नाम आयरलैंड के विलियम पोर्टरफील्ड का है. उन्होंने 2009-10 में संयुक्त अरब अमीरात में खेले गए आईसीसी वर्ल्ड टी20 क्वालीफायर के दौरान चार मैचों में लगातार टॉस जीते. उनकी कप्तानी में आयरलैंड ने चार मुकाबले खेले, जिनमें दो मैच जीते और दो हारे. टॉस पर पूरी पकड़ के बावजूद नतीजे बराबर रहे, जो दिखाता है कि टॉस जीतना हमेशा जीत की गारंटी नहीं होता.

स्टुअर्ट ब्रॉड - इंग्लैंड

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड भी इस खास सूची में शामिल हैं. 2011-12 में यूएई में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में ब्रॉड ने तीनों मैचों का टॉस जीता. इंग्लैंड ने इस दौरान दो मैच जीते और एक में हार का सामना किया. टॉस में सफलता के बावजूद सीरीज पूरी तरह एकतरफा नहीं रही.

मोहम्मद हफीज - पाकिस्तान

पाकिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में तीन मैचों के टॉस जीते. इस सीरीज में पाकिस्तान ने एक मैच जीता, एक हारा और एक मुकाबला टाई रहा. यह उदाहरण भी बताता है कि टॉस के साथ-साथ मैदान पर प्रदर्शन कितना अहम होता है.

फाफ डु प्लेसिस - साउथ अफ्रीका

2013 में श्रीलंका दौरे पर गई साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में हर बार टॉस जीता. उनकी टीम ने दो मुकाबले जीते, जबकि एक में हार का सामना करना पड़ा.