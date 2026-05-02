रांची के 7 साल के बच्चे ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 10 घंटे में एक देश से तैरकर दूसरे देश पहुंचा

भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. रांची के 7 वर्षीय बालक ने एक बार फिर यह साबित कर दिखाया है. जिस उम्र में बच्चे स्कूल की पढ़ाई में लीन होते हैं, इशांक सिंह ने श्रीलंका और भारत के बीच पाक स्ट्रेट (Palk Strait) में 29 किलोमीटर तैराकी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है.

7 साल के इशांक सिंह ने श्रीलंका के तलैमन्नार से तैरना शुरू किया और भारत के धनुषकोडी पहुंचे. गजब की बात यह रही कि उन्होंने यह दूरी 9 घंटे 50 मिनट में तय कर ली. देशभर में उनके जज्बे की तारीफ की जा रही है. रांची के धुरवा में रहने वाले इशांक ने यह कीर्तिमान 30 अप्रैल के दिन स्थापित किया.

7 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 7 वर्षीय इशांक सिंह ऐसे दुनिया के सबसे युवा तैराक बन गए हैं, जिन्होंने पाक स्ट्रेट पाक स्ट्रेट मार्ग को पार किया है. यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है. इस मार्ग को पार करना बहुत मुश्किल माना जाता है क्योंकि यहां समुद्र की ऊंची-ऊंची लहरें और पानी के तेज बहाव होता है. इसके बावजूद इशांक ने 9 मिनट 50 मिनट में यह दूरी पार की.

इस उपलब्धि के लिए इशांक सिंह को यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम (URF) की ओर से 'Youngest and Fastest Palk Strait Swimmer' का अवॉर्ड मिला है. कोच अमन कुमार जायसवाल और बजरंग कुमार ने इस कठिन चुनौती के लिए इशांक को तैयार किया था. बताया जा रहा है कि 29 किलोमीटर तक तैराकी के लिए जो स्टैमिना चाहिए था, उसे हासिल करने के लिए इशांक हर रोज 4-5 घंटे अभ्यास किया करते थे.

तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं इशांक

इशांक सिंह रांची स्थित डीएवी श्यामली स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं. इस अनोखी उपलब्धि के लिए स्कूल ने भी उन्हें सम्मानित किया. सिर्फ झारखंड के लोग ही नहीं बल्कि देशभर से इशांक को खूब सारा प्यार मिल रहा है.

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