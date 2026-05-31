Champions League: PSG के चैंपियन बनने पर पेरिस में हिंसा, फैंस ने शहर में कई जगह लगाई आग; वीडियो वायरल
Champions League 2026: PSG ने फाइनल में आर्सेनल को हराकर चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है, जिसके बाद पेरिस में फैंस के सेलिब्रेशन ने हिंसक रूप ले लिया. पुलिस के सैंकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है.
PSG (पेरिस सेंट-जर्मेन) ने पेनल्टी शूटआउट में आर्सेनल को 4-3 से हराकर UEAF चैंपियंस लीग 2026 का खिताब जीत लिया है. जैसे ही फाइनल सीटी बजी, क्लब के फैंस ने पेरिस में जश्न मनाना शुरू कर दिया. लेकिन इस जश्न ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने पड़े. पुलिस और फैंस के बीच भी झड़प हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए.
PSG के चैंपियन बनने के साथ ही पेरिस में फैंस बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए, वह जश्न मना रहे थे लेकिन कुछ लोगों ने इसे हिंसक बना दिया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि फैंस सड़कों पर आग लगा रहे हैं. कुछ लोगों ने गाड़ियों में भी आग लगा दी. एफिल टावर के पास भी ऐसी घटनाएं हुईं, जिसके बाद पुलिस ने फैंस के ग्रुप को अलग करने का प्रयास किया. इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बना रहा.
Il est 2h30 du matin et les tensions se poursuivent aux pieds de la Tour Eiffel à Paris.— Luc Auffret (@LucAuffret) May 31, 2026
La police tente de disperser les derniers groupes de supporters.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/I5HtUhL4tF
ये PSG की लगातार दूसरी जीत है और हिंसा की घटना का भी. Parc des Princes स्टेडियम में लगी बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने आए दर्शकों में कुछ लोगों की झड़प मैच से पहले भी पुलिसकर्मियों के साथ हुई थी. रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया कि इस दौरान छह गाड़ियां, दो दुकानें और एक बस स्टॉप क्षतिग्रस्त हो गए.
Un énorme incendie a été allumé aux pieds de la Tour Eiffel. Il s'agit d'un local poubelle.— Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026
Plusieurs départs de feux en dessous de la Tour Eiffel également.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/cblBpY2ctw
Il est maintenant plus de 3h00 du matin et les tensions se poursuivent devant la Tour Eiffel.— Luc Auffret (@LucAuffret) May 31, 2026
Tirs de feux d'artifice contre pluie de grenades lacrymogène.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/IcAoi2T3re
La Tour Eiffel est noyée sous un nuage de fumée après un départ de feu sur les quais de seine.— Luc Auffret (@LucAuffret) May 31, 2026
Situation toujours très tendue dans ce secteur.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/89XVXjfRho
चैंपियंस लीग फाइनल की बात करें तो फुल टाइम के बाद PSG और आर्सेनल का स्कोर 1-1 से बराबर रहा. अतिरिक्त समय में भी कोई टीम बढ़त नै बना सकी. इसके बाद पेनल्टी शूटआउट हुआ, जिसे PSG ने 4-3 से जीत लिया.
