सूर्यकुमार यादव ने दी श्रेयस अय्यर की सेहत को लेकर ताजा अपडेट, जानिए क्या कुछ बताया

भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर की चोट को लेकर अब एक राहत भरी खबर सामने आई है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में घायल हुए श्रेयस अय्यर की तबीयत अब स्थिर बताई जा रही है. टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अय्यर अब फोन पर जवाब दे रहे हैं और डॉक्टरों की निगरानी में धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं.



श्रेयस ICU से बाहर, हालत में सुधार

सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती श्रेयस अय्यर को सोमवार को ICU से बाहर लाया गया है. उनकी स्थिति पहले से बेहतर है, जिससे टीम और फैन्स को बड़ी राहत मिली है.

हाल ही में सूर्यकुमार ने उनकी चोट के बारे में अपडेट देते हुए कहा, “पहले दिन जब मुझे पता चला कि वह घायल हुए हैं, मैंने उन्हें कॉल किया, लेकिन उनके पास फोन नहीं था. फिर मैंने फिजियो कमलेश जैन से उनकी हालत को लेकर बात की. अब पिछले दो दिनों से मेरी उनसे बात हो रही है. वह खुद फोन पर बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वह पहले से ठीक हैं. डॉक्टर उनकी देख-रेख कर रहे हैं, और कुछ दिन उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा.”

कैसे लगी थी चोट?

तीसरे वनडे में एलेक्स कैरी का कैच पकड़ते समय श्रेयस अय्यर को बाएं तरफ की पसलियों (rib cage) में गंभीर चोट लगी थी. उन्होंने डाइव लगाकर शानदार कैच तो लिया, लेकिन उसी दौरान उनकी प्लीहा (spleen) पर भी जोर से लगी, जिससे आंतरिक रक्तस्राव (internal bleeding) शुरू हो गया. शुरुआत में उन्हें मैदान से फिजियो की मदद से बाहर ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा.

BCCI ने की मेडिकल टीम की सराहना

BCCI की मेडिकल टीम ने मौके पर तेजी से कार्रवाई करते हुए स्थिति पर काबू पाया. बोर्ड के मेडिकल प्रमुख डॉ. दिनशॉ पारडीवाला ने रिपोर्ट में लिखा कि ऑन-फील्ड मेडिकल स्टाफ की तुरंत प्रतिक्रिया ने एक गंभीर स्थिति को संभावित खतरे में बदलने से रोका.

परिवार जल्द पहुंचेगा सिडनी

सूत्रों के मुताबिक, श्रेयस अय्यर के परिवार के सदस्य भी जल्द ही सिडनी पहुंचने वाले हैं ताकि वह उनके साथ रह सकें. अय्यर इस समय डॉक्टरों की देखरेख में हैं और डॉक्टरों के मुताबिक, कुछ दिनों में उनकी रिकवरी और बेहतर होगी.