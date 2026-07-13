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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स18 साल बाद इस खिलाड़ी ने छोड़ा CSK का साथ, आपसी सहमति से टीम से अलग हुए

18 साल बाद इस खिलाड़ी ने छोड़ा CSK का साथ, आपसी सहमति से टीम से अलग हुए

चेन्नई सुपर किंग्स से मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने 18 साल बाद आपसी सहमति के बाद अलग होने का फैसला किया है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 13 Jul 2026 01:06 PM (IST)
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चेन्नई सुपर किंग्स और मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने 18 साल लंबे साथ के बाद अलग होने का फैसला किया है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी ने सोमवार को आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी. दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से इस साझेदारी को खत्म करने का निर्णय लिया. चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरी बार 2023 में आईपीएल का खिताब जीता था. जिसके बाद टीम 2024, 2025 और 2026 सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी. लगातार खराब प्रदर्शन के कारण पिछले कुछ समय से स्टीफन फ्लेमिंग के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे थे. अब फ्रेंचाइजी ने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान से अलग होने का फैसला किया है.

CSK ने बयान जारी कर दी जानकारी

चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, 'सुपर किंग्स और स्टीफन फ्लेमिंग ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है, जिसके साथ इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास की सबसे सफल और सबसे लंबे समय तक चली साझेदारियों में से एक का अंत हो गया है.'

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फ्रेंचाइजी ने आगे कहा, 'यह फैसला फ्लेमिंग और सुपर किंग्स प्रबंधन के बीच कई खुली और ईमानदार चर्चाओं के बाद, आपसी सम्मान और आभार के साथ लिया गया.'

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पत्रकारिता के पेशे में लगभग पांच सालों से हैं. वो एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं. इससे पहले वो न्यूज़ नेशन, न्यूज़ 24 में काम कर चुके हैं. उन्हें साहित्य और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लिखना बेहद पसंद है. किताबों में बेहद रुचि रखते हैं और खाली वक्त में खूब किताबें पढ़ते हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
Stephen Fleming IPL CHENNAI SUPER KINGS
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