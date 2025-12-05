स्मृति–पालाश की शादी पोस्टपोन होने के बाद पहली बार बोलीं पलक मुच्छल, कर दिया बड़ा खुलासा

वर्ल्ड कप विनर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं. 23 नवंबर को होने वाली उनकी शादी अचानक टाल दी गई, जिससे फैंस भी काफी हैरान रह गए. अब इस पूरे मामले पर पहली बार पलाश की बहन और सिंगर पलक मुच्छल ने खुलकर बात की है.

पलक मुच्छल ने बताई सच्चाई

फिल्मफेयर से बातचीत में पलक मुच्छल ने पहली बार इस मुद्दे पर अपनी बात रखी. उनसे पूछा गया कि परिवार जो झेल रहा है, उसमें पॉजिटिव रहना कितना मुश्किल होता है? पलक ने इसपर कहा, "हमारा परिवार बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है. जैसे आपने कहा, हम बस यही मानते हैं कि इस समय पॉजिटिविटी बनाए रखना सबसे जरूरी है. हम मजबूत रहने और पॉजिटिविटी फैलाने की ही कोशिश कर रहे हैं.”

शादी क्यों टली? क्या हुआ था 23 नवंबर को

22–23 नवंबर के बीच दोनों परिवारों पर अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा. स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत शादी वाले दिन ही अचानक बिगड़ गई और उन्हें सांगली के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इसके कुछ देर बाद ही पलाश मुच्छल की तबीयत भी खराब हो गई और उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया. अब दोनों की तबीयत बेहतर है और दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है. यही दो बड़ी घटनाएं शादी टलने की वजह बनीं. दोनो परिवार फिलहाल नई तारीख तय करने की स्थिति में नहीं हैं.

स्मृति द्वारा पोस्ट डिलीट करने पर बढ़ी चर्चाएं

शादी टलने के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम से शादी से जुड़े सभी पोस्ट हटा दिए. हालांकि उनकी पलाश के साथ कुछ सामान्य तस्वीरें अब भी मौजूद हैं. इसके साथ ही स्मृति और पलाश दोनों ने अपनी इंस्टा बायो में इविल आई इमोजी जोड़ लिया, जिसके बाद अफवाहों का दौर और तेज हो गया.

पलाश की पहली झलक और वायरल तस्वीर

इस बीच पलाश को कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां वे काफी शांत नजर आए. इसके बाद उनकी एक और तस्वीर वायरल हुई, जिसमें वे मास्क लगाकर वृंदावन के श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में प्रेमाानंद महाराज से मिलते दिखे. इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर और भी सवाल खड़े कर दिए कि आखिर दोनों परिवार किस दौर से गुजर रहे हैं.

नई शादी की तारीख?

हालांकि अभी तक दोनों परिवार की तरफ से शादी कब होगी, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.