रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
PCB ने हैरान करने वाला फैसला लेते हुए मोहम्मद रिजवान को हटाकर शाहीन शाह अफरीदी को ODI टीम का नया कप्तान बनाया है. रिजवान की कप्तानी में टीम के कमजोर प्रदर्शन के बाद यह बड़ा बदलाव किया गया.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बड़ा फैसला लेते हुए विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया है. उनकी जगह तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को नया ODI कप्तान बनाया गया है. यह घोषणा PCB ने रावलपिंडी में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के पहले दिन के तुरंत बाद किया.
PCB का अचानक फैसला
हालांकि, बोर्ड ने इस बदलाव की कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई है. यहां तक कि अपने आधिकारिक बयान में PCB ने रिजवान का नाम तक नही लिया. बोर्ड की ओर से बताया गया कि यह फैसला इस्लामाबाद में चयन समिति और व्हाइट-बॉल हेड कोच माइक हेसन के साथ बैठक के बाद लिया गया है.
रिजवान की कप्तानी पर पहले से मंडरा रहे थे बादल
मोहम्मद रिजवान की ODI कप्तानी पर पिछले कुछ हफ्तों से सवाल उठ रहे थे. PCB ने हाल ही में जारी एक बयान में यह साफ नही किया था कि रिजवान साउथ अफ्रीका दौरे के लिए कप्तान बने रहेंगे या नही. मोहम्मद रिजवान को पिछले साल वनडे टीम की कमान सौंपी गई थी. उनके नेतृत्व में पाकिस्तान ने 2024 में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीती थी. हालांकि, 2025 में टीम का प्रदर्शन गिरता गया. खासकर घरेलू चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के पहले राउंड से बाहर होने के बाद आलोचना तेज हो गई थी. रिजवान ने कप्तान रहते हुए अब तक लगभग 42 के औसत से रन बनाए, लेकिन उनकी रणनीति और निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल उठने लगे.
अफरीदी को मिला दोबारा मौका
शाहीन अफरीदी के लिए यह दूसरी बार होगा जब वे किसी व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे. जनवरी 2024 में उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान को उस सीरीज में 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद उनकी जगह बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया था.
शानदार फॉर्म में हैं अफरीदी
हालांकि, अफरीदी इस समय शानदार लय में हैं. पिछले एक साल में वे पाकिस्तान के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं. 2023 वर्ल्ड कप के बाद से अब तक किसी भी फुल-मेंबर टीम के गेंदबाज ने उनसे ज्यादा विकेट नही लिए. उन्होंने इस दौरान 45 विकेट झटके हैं, यानी औसतन हर मैच में दो से ज्यादा विकेट.
अगली चुनौती, दक्षिण अफ्रीका सीरीज
शाहीन अफरीदी बतौर वनडे कप्तान अपनी पहली सीरीज अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे. यह सीरीज तीन वनडे मैचों की होगी और सभी मुकाबले फैसलाबाद में खेले जाएंगे. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अफरीदी अपनी गेंदबाजी की तरह कप्तानी में भी धार दिखा पाते हैं या नही.
