भारतीय क्रिकेट में इन दिनों कप्तानी का बदलाव सबसे बड़ी सुर्खी बना हुआ है. रोहित शर्मा को वनडे टीम की कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को नया कप्तान बनाए जाने के फैसले पर अब पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके सौरव गांगुली ने अपनी राय दी है. गांगुली ने साफ कहा, “यह बर्खास्तगी नही है, बल्कि आपसी सहमति से लिया गया फैसला है. ऐसा हर दिग्गज खिलाड़ी के साथ उसके करियर के आखिरी दौर में होता है, मेरे साथ भी हुआ था.”

“यह हटाना नहीं, बातचीत का नतीजा है”

गुरुवार को इंडिया टुडे से बात करते हुए गांगुली ने कहा कि बीसीसीआई और चयनकर्ताओं ने रोहित से बात करने के बाद ही यह फैसला लिया होगा. उन्होंने कहा, “मुझे यकीन नहीं है कि यह किसी तरह की बर्खास्तगी है. यह एक सामान्य क्रिकेटिंग फैसला है जो हर खिलाड़ी के करियर में आता है. रोहित एक शानदार कप्तान रहे हैं उन्होंने भारत को टी-20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े खिताब दिलाए हैं.”

गांगुली ने आगे कहा कि रोहित की उम्र अब एक अहम कारक बन गई है. 2027 तक वह 40 साल के हो जाएंगे और यह स्वाभाविक है कि टीम को अब एक नए कप्तान की ओर बढ़ना होगा.

“मेरे और द्रविड़ के साथ भी ऐसा हुआ था”

‘दादा’ ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, “मेरे साथ भी करियर के अंत में यही हुआ था. राहुल द्रविड़ के साथ भी ऐसा हुआ. यह क्रिकेट का हिस्सा है. जब आप किसी स्तर पर पहुंचते हैं, तो एक दिन यह बदलाव आना ही होता है. शुभमन गिल को भी जब वह 40 के होंगे, तब उन्हें भी यही दौर झेलना पड़ेगा.”

गांगुली के इस बयान से साफ है कि उन्होंने रोहित के प्रति कोई आलोचनात्मक रुख नहीं अपनाया, बल्कि इसे एक स्वाभाविक ट्रांजिशन (परिवर्तन) बताया.

गिल के प्रमोशन को बताया सही फैसला

सौरव गांगुली ने शुभमन गिल को वनडे कप्तान बनाए जाने को सही कदम बताया. उन्होंने कहा, “गिल को कप्तानी देना गलत नही है. उसने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुश्किल दौरों पर शानदार प्रदर्शन किया है. जब आप एक युवा कप्तान तैयार कर रहे हैं, तब यह सही समय है कि रोहित भी टीम का हिस्सा बने रहें और अनुभव साझा करें.”

गिल की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत

गिल के नेतृत्व में भारत 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगा. यह गिल के लिए बतौर कप्तान पहला बड़ा टेस्ट होगा, वहीं रोहित अब टीम में सीनियर बल्लेबाज के तौर पर नजर आ सकते हैं.