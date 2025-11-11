सम्राट राणा 10 मीटर एयर पिस्टल में विश्व चैंपियन बने, ISSF में इतिहास रचते हुए जीता गोल्ड मेडल

युवा भारतीय निशानेबाज सम्राट राणा ने सोमवार को आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता. करनाल के सम्राट ने फाइनल में 243.7 अंक हासिल कर चीन के हू काई को पछाड़ा. काई ने 243.3 अंक हासिल कर रजत पदक जीता.

उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले भारत के वरुण तोमर ने 221.7 अंक हासिल कर कांस्य पदक जीता. इस बेहद रोमांचक फाइनल में तीनों निशानेबाजों का स्थान लगातार ऊपर-नीचे होता रहा.

सम्राट राणा ने शुरू से ही जाहिर कर दिए थे इरादे

2018 से अपने पिता से प्रशिक्षण लेने वाले सम्राट पिछले एक साल से शानदार प्रदर्शन कर रहे थे. करनाल के डीएवी कॉलेज के छात्र सम्राट ने पिछले साल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में स्वर्ण पदक जीता था और हाल ही में चीन के निंगबो में हुए आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल के लिए क्वालीफाई करने से बहुत कम अंतर से चूक गए थे लेकिन, सोमवार को उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने क्वालीफिकेशन राउंड में 586 का शानदार स्कोर बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे.

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर चूकीं

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर और कई एशियाई खेलों की पदक विजेता ईशा सिंह से भी देश को काफी उम्मीदें थी लेकिन दोनों महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में पदक जीतने से चूक गयी.पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और मिश्रित टीम कांस्य पदक विजेता मनु का फाइनल में प्रदर्शन अच्छा चल रहा था लेकिन 14वें निशाने में 8.8 का खराब स्कोर करने के कारण वह शीर्ष स्थान से फिसलकर सातवें स्थान पर आ गईं और 139.5 अंक के साथ पदक की दौड़ से बाहर हो गईं.