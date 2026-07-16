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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदूसरे वनडे से पहले भारतीय गेंदबाज को मिली कड़ी सजा, ICC ने लिया सख्त एक्शन; ये रही वजह

दूसरे वनडे से पहले भारतीय गेंदबाज को मिली कड़ी सजा, ICC ने लिया सख्त एक्शन; ये रही वजह

ICC Punished Gurnoor Brar Ben Duckett Incident: भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को आईसीसी ने सजा सुनाई है. उन्हें आर्टिकल 2.9 के उल्लंघन का दोषी पाया गया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Jul 2026 04:16 PM (IST)
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भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को ICC की आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए सजा मिली है. आईसीसी ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करके बताया कि गुरनूर ने आचार संहिता के आर्टिकल 2.9 का उल्लंघन किया है, जिसके लिए उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट मिला है. यह आर्टिकल किसी दूसरे खिलाड़ी की तरफ गेंद को खतरनाक तरीके से फेंकने से संबंधित है.

यह मामला बर्मिंघम में खेले गए पहले वनडे मैच का है. उस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी और पारी के आठवें ओवर में गुरनूर बराड़ गेंदबाजी करने आए और सामने बेन डकेट थे. ओवर की पांचवीं गेंद पर डकेट ने सामने की तरफ पुश किया और गेंद सीधी गुरनूर के पास गई. भारतीय गेंदबाज ने खतरनाक तरीके से गेंद को डकेट की तरफ फेंका. गुरनूर बराड़ की इस हरकत को मैच रेफरी ने अनुचित और खतरनाक की श्रेणी में रखा.

बता दें कि लेवल 1 के अपराध के लिए किसी खिलाड़ी को फटकार लगाई जा सकती है, या फिर उसपर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना और एक या दो डिमेरिट पॉइंट दिए जा सकते हैं. यदि किसी खिलाड़ी को 24 महीने के अंतराल में 4 या उससे अधिक डिमेरिट पॉइंट्स मिल जाएं, तो उन्हें सस्पेंशन पॉइंट्स में तब्दील कर दिया जाता है. 2 सस्पेंशन पॉइंट्स का मतलब खिलाड़ी को एक टेस्ट, 2 वनडे या 2 टी20 मैचों से बैन किया जा सकता है.

गुरनूर बराड़ ने पहले वनडे मैच में दमदार गेंदबाजी की थी. उन्होंने अपने स्पेल के पहले 2 ओवरों में 29 रन लुटा दिए थे, लेकिन उसके बाद बेन डकेट और जैकब बैथेल को एक ही ओवर में आउट कर दिया. गुरनूर ने इस मैच में 9 ओवरों में 61 रन देकर 2 विकेट लिए थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Jul 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
ICC Ben Duckett Gurnoor Brar IND VS ENG
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