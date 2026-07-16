दूसरे वनडे से पहले भारतीय गेंदबाज को मिली कड़ी सजा, ICC ने लिया सख्त एक्शन

भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को ICC की आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए सजा मिली है. आईसीसी ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करके बताया कि गुरनूर ने आचार संहिता के आर्टिकल 2.9 का उल्लंघन किया है, जिसके लिए उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट मिला है. यह आर्टिकल किसी दूसरे खिलाड़ी की तरफ गेंद को खतरनाक तरीके से फेंकने से संबंधित है.

यह मामला बर्मिंघम में खेले गए पहले वनडे मैच का है. उस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी और पारी के आठवें ओवर में गुरनूर बराड़ गेंदबाजी करने आए और सामने बेन डकेट थे. ओवर की पांचवीं गेंद पर डकेट ने सामने की तरफ पुश किया और गेंद सीधी गुरनूर के पास गई. भारतीय गेंदबाज ने खतरनाक तरीके से गेंद को डकेट की तरफ फेंका. गुरनूर बराड़ की इस हरकत को मैच रेफरी ने अनुचित और खतरनाक की श्रेणी में रखा.

Heated Moment exchange between Ben Duckett & Gurnoor Brar 🥵🥱😮‍💨



7.5 Duckett Defense a ball and standing inside line but Gurnoor throw unnecessarily to Duckett



7.6 Duckett Replied with a huge 6 😷



Perfect savage Moment for Duckett 🔥#ENGvIND #Benduckett



©️Willow Sports pic.twitter.com/huONKUf5L3 — Subrajit Pradhan (@Subrajit_tulu) July 14, 2026

बता दें कि लेवल 1 के अपराध के लिए किसी खिलाड़ी को फटकार लगाई जा सकती है, या फिर उसपर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना और एक या दो डिमेरिट पॉइंट दिए जा सकते हैं. यदि किसी खिलाड़ी को 24 महीने के अंतराल में 4 या उससे अधिक डिमेरिट पॉइंट्स मिल जाएं, तो उन्हें सस्पेंशन पॉइंट्स में तब्दील कर दिया जाता है. 2 सस्पेंशन पॉइंट्स का मतलब खिलाड़ी को एक टेस्ट, 2 वनडे या 2 टी20 मैचों से बैन किया जा सकता है.

गुरनूर बराड़ ने पहले वनडे मैच में दमदार गेंदबाजी की थी. उन्होंने अपने स्पेल के पहले 2 ओवरों में 29 रन लुटा दिए थे, लेकिन उसके बाद बेन डकेट और जैकब बैथेल को एक ही ओवर में आउट कर दिया. गुरनूर ने इस मैच में 9 ओवरों में 61 रन देकर 2 विकेट लिए थे.

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