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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सFIFA WORLD CUP: फीफा विश्व कप से पहले फुटबॉलर्स ने खेला क्रिकेट, इंग्लैंड की टीम ने क्या किया जानिए

FIFA WORLD CUP: फीफा विश्व कप से पहले फुटबॉलर्स ने खेला क्रिकेट, इंग्लैंड की टीम ने क्या किया जानिए

फीफा विश्व कप 2026 की तैयारियों में जुटी इंग्लैंड की फुटबॉल टीम ने फ्लोरिडा कैंप में क्रिकेट खेलकर सबका ध्यान खींचा. कप्तान हैरी केन समेत कई खिलाड़ियों ने बल्ला और गेंद संभाली.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Anshu Kumar Singh | Updated at : 11 Jun 2026 06:26 AM (IST)
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फीफा विश्व कप 2026 की तैयारियों में जुटी इंग्लैंड की फुटबॉल टीम इन दिनों अमेरिका के फ्लोरिडा में अभ्यास कर रही है. बड़े टूर्नामेंट से पहले टीम का पूरा ध्यान मैदान पर प्रदर्शन सुधारने पर है, लेकिन हाल ही में कैंप से एक अलग ही तस्वीर सामने आई.

कड़ी फुटबॉल ट्रेनिंग के बीच खिलाड़ियों ने कुछ समय क्रिकेट खेलने में बिताया. इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन भी इस दौरान बल्ला और गेंद दोनों के साथ नजर आए. उन्होंने बल्लेबाजी का आनंद लिया और गेंदबाजी में भी हाथ आजमाया.

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इंग्लैंड में क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलों की मजबूत परंपरा रही है. यही वजह है कि कई फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेट से भी अच्छी तरह परिचित हैं. हैरी केन को पहले भी कई मौकों पर क्रिकेट खेलते देखा जा चुका है. टोटेनहम हॉटस्पर के साथ उनके समय की ऐसी तस्वीरें भी सामने आती रही हैं.

टीम प्रबंधन लंबे समय से बड़े टूर्नामेंटों के दौरान क्रिकेट जैसी गतिविधियों को खिलाड़ियों के बीच तालमेल बढ़ाने के साधन के रूप में इस्तेमाल करता रहा है. इससे खिलाड़ियों को लगातार चल रही फुटबॉल ट्रेनिंग से थोड़ी राहत मिलती है और टीम के भीतर आपसी समझ भी मजबूत होती है.

इंग्लैंड ने 7 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ एक फ्रेंडली मुकाबला खेला था. अब टीम 17 जून से अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगी. कोच थॉमस ट्यूशेल की निगरानी में टीम दूसरी बार विश्व कप खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी.

1966 में विश्व चैंपियन बनने के बाद इंग्लैंड दोबारा खिताब नहीं जीत सका है. इस बार टीम को ग्रुप ई में क्रोएशिया, घाना और पनामा के साथ रखा गया है. उसका पहला मुकाबला 17 जून को क्रोएशिया के खिलाफ होगा

विश्व कप जैसे बड़े मंच से पहले क्रिकेट का यह छोटा सा सत्र खिलाड़ियों के लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं था. यह टीम भावना, तालमेल और मानसिक ताजगी बढ़ाने का एक तरीका भी था. अब देखना दिलचस्प होगा कि मैदान के बाहर की यह तैयारी विश्व कप में टीम के प्रदर्शन पर कितना असर डालती है.

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Published at : 11 Jun 2026 06:26 AM (IST)
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Harry Kane England FIFA World Cup 2026
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