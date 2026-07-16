कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे वनडे में मेजबान इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया पहले बैटिंग करने उतरेगी. भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ है. वहीं इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बड़े बदलाव किए हैं. टीम इंडिया में ईशान किशन की एंट्री हुई है.

दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है. वहीं इंग्लैंड आज दो बदलाव के साथ उतरी है. इंग्लिश टीम में गस एटकिंसन और साकिब महमूद को मौका मिला है. वहीं भारतीय टीम में ईशान किशन की एंट्री हुई है.

केएल राहुल प्लेइंग इलेवन से बाहर

दूसरे वनडे में केएल राहुल नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह ईशान किशन की प्लेइंग इलेवन में एंट्री हुई है. टॉस के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि केएल राहुल बीमार हैं, और इसी वजह से आज नहीं खेल रहे हैं. राहुल का बाहर होना टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका है.

इंग्लैंड ने अपनी टीम में किए दो बड़े बदलाव

पहला वनडे हारने वाली इंग्लैंड ने आज दो बदलाव किए हैं. एजबेस्टन वनडे में अर्धशतक लगाने वाले स्पिन ऑलराउंडर लियाम डॉसन और जोश टंग को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया है. इनकी जगह गस एटकिंसन और साकिब महमूद को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है.

भारत की प्लेइंग इलेवन- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन- बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम कर्रन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और साकिब महमूद

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