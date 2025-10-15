हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सइंतजार हुआ खत्म! ऋषभ पंत की मैदान पर वापसी तय, रणजी ट्रॉफी से शुरू होगा नया अध्याय

इंतजार हुआ खत्म! ऋषभ पंत की मैदान पर वापसी तय, रणजी ट्रॉफी से शुरू होगा नया अध्याय

साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. ऋषभ पंत की क्रिकेट में वापसी का इंतजार अब खत्म होने वाला है. पंत रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से खेलने के लिए मैदान पर उतर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 15 Oct 2025 02:48 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट के सबसे रोमांचक खिलाड़ियों में से एक, ऋषभ पंत एक बार फिर मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. करीब तीन महीने की चोट और रिहैबिलिटेशन के बाद फैंस के लिए यह बड़ी खुशखबरी है कि पंत जल्द ही रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में दिल्ली की ओर से खेलते नजर आ सकते हैं. जुलाई में इंग्लैंड दौरे के दौरान मैनचेस्टर में पैर की चोट लगने के बाद से वह लगातार क्रिकेट से दूर थे.

बीसीसीआई के नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) में उनका रिहैब सफलतापूर्वक पूरा हो रहा है. सूत्रों के मुताबिक, पंत ने नेट्स में विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी दोनों में अच्छी प्रगति दिखाई है. हालांकि दिल्ली की टीम ने उन्हें रणजी सीजन का पहला मैच खेलने के लिए टीम में शामिल नही किया है, जो की हैदराबाद के खिलाफ खेला जाना है, लेकिन NCA की मेडिकल टीम से मंजूरी मिलते ही उनकी वापसी संभव है.

दूसरे या तीसरे राउंड में हो सकती है एंट्री

सूत्रों का कहना है कि ऋषभ पंत 25 अक्टूबर से दूसरे राउंड में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ शुरू होने वाले मैच या फिर 1 नवंबर से पुडुचेरी के खिलाफ शुरू होने वाले तीसरे राउंड में मैदान पर वापसी कर सकते हैं. यह मुकाबले उनके लिए सिर्फ एक घरेलू मैच नहीं होंगे, बल्कि आने वाली साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले अपनी फॉर्म और फिटनेस साबित करने का सुनहरा मौका होंगे.

टीम इंडिया के लिए भी राहत की खबर 

पंत की वापसी भारतीय टीम के लिए भी राहत भरी है. हाल के महीनों में टेस्ट टीम को विकेटकीपिंग में उनकी कमी महसूस हुई है. ऋषभ पंत न सिर्फ एक तेजतर्रार बल्लेबाज हैं बल्कि विकेट के पीछे उनका आत्मविश्वास टीम इंडिया को मजबूत बनाता है. अगर वह रणजी में फिट और लय में दिखे, तो दक्षिण अफ्रीका दौरे में उनकी वापसी लगभग तय मानी जा सकती है.

फिटनेस ही बनेगी सेलेक्शन की कुंजी

बीसीसीआई पंत की वापसी को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता. चयनकर्ताओं की नजर इस बात पर होगी कि वह घरेलू सर्किट में कितनी सहजता से खेलते हैं. अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो पंत फिर से भारतीय टेस्ट टीम का अहम हिस्सा बन सकते हैं.

Published at : 15 Oct 2025 02:48 PM (IST)
IND VS SA TEST SERIES RISHABH PANT Ranji Trophy 2025 DELHI
