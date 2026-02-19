हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स‘टीम में वो दबदबा नहीं दिखा’ - T20 WC में ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रदर्शन पर रिकी पोंटिंग का सीधा वार

‘टीम में वो दबदबा नहीं दिखा’ - T20 WC में ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रदर्शन पर रिकी पोंटिंग का सीधा वार

T20 वर्ल्ड कप 2026 से ऑस्ट्रेलिया के बाहर होने के बाद पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने टीम के प्रदर्शन पर कड़ी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि इस बार ऑस्ट्रेलियाई टीम में पुराने दौर जैसा दबदबा नजर नहीं आया

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 19 Feb 2026 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया का सफर उम्मीद से काफी पहले खत्म हो गया है. टीम का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा कि क्रिकेट जगत के कई दिग्गजों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने टीम की कमियों को खुलकर सामने रखा है.

पोंटिंग का मानना है कि इस बार ऑस्ट्रेलियाई टीम में वो आत्मविश्वास और दबदबा नजर ही नहीं आया, जिसके लिए यह टीम जानी जाती रही है. उन्होंने साफ कहा कि टूर्नामेंट में उतरने से पहले ही टीम कागज पर कमजोर दिख रही थी और मैदान पर भी उसी का असर देखने को मिला.

जिम्बाब्वे से हार बना सबसे बड़ा झटका

ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे और श्रीलंका जैसी टीमों के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जिसने उनकी राह मुश्किल कर दी है. खास तौर पर जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली हार को पोंटिंग ने टर्निंग पॉइंट बताया है. उनके मुताबिक, यही वह मुकाबला था जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप अभियान पटरी से उतर गया. श्रीलंका के खिलाफ भी टीम का प्रदर्शन फीका रहा. बड़े लक्ष्य का बचाव करने में नाकामी और बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी ने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया था.

टीम में नहीं दिखा पुराने दौर जैसा ‘ऑरा’

पोंटिंग ने कहा कि पहले जब ऑस्ट्रेलिया की टीमें किसी आईसीसी टूर्नामेंट में उतरती थीं, तो विरोधी टीमों पर मानसिक दबाव साफ नजर आता था. इस बार टीम में वह ‘ऑरा’ यानी दबदबा और आत्मविश्वास की कमी साफ नजर आ रही थी. उन्होंने यह भी इशारा किया कि टीम के कई अनुभवी खिलाड़ी इस बार उपलब्ध नहीं थे. चोट और वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से कुछ बड़े नाम बाहर रहे, जिसका असर टीम के संतुलन पर पड़ा.

टॉप ऑर्डर की नाकामी पड़ी भारी

वहीं ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज लगातार रन बनाने में असफल रहे, जिससे मिडिल ऑर्डर पर अतिरिक्त दबाव बन गया. बड़े मैचों में अनुभवी खिलाड़ियों का प्रदर्शन टीम को जीत दिलाने में अहम होता है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला.

एशेज के बाद थकान भी बनी वजह

पोंटिंग ने यह भी माना कि हाल ही में खेले गए एशेज सीरीज के कारण खिलाड़ियों पर मानसिक और शारीरिक दबाव था. लंबे टेस्ट मुकाबलों के बाद तुरंत टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में खुद को तैयार करना आसान नहीं होता है. कुछ खिलाड़ियों ने बिग बैश लीग में हिस्सा लिया, जबकि कुछ ने आराम को प्राथमिकता दी. ऐसे में टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में नहीं उतर पाई.

आगे के लिए सीख जरूरी

पूर्व कप्तान ने कहा कि आईसीसी ट्रॉफी जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है और ऑस्ट्रेलिया भी इससे अलग नहीं है, लेकिन अगर टीम को भविष्य में सफलता हासिल करनी है, तो बड़े मैचों में अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करनी होगी. 

अब देखना दिलचस्प होगा कि इस झटके के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी रणनीति में क्या बदलाव करती है और आने वाले टूर्नामेंट में किस तरह वापसी करती है. 

Published at : 19 Feb 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Australia Cricket Team Ricky Ponting T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
‘टीम में वो दबदबा नहीं दिखा’ - T20 WC में ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रदर्शन पर रिकी पोंटिंग का सीधा वार
‘टीम में वो दबदबा नहीं दिखा’ - T20 WC में ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रदर्शन पर रिकी पोंटिंग का सीधा वार
स्पोर्ट्स
अंतिम ओवर में टीम इंडिया की रोमांचक जीत, आखिर तक लड़ी नीदरलैंड्स, 17 रनों से जीता भारत
अंतिम ओवर में टीम इंडिया की रोमांचक जीत, आखिर तक लड़ी नीदरलैंड्स, 17 रनों से जीता भारत
स्पोर्ट्स
IND vs NED Highlights: भारत ने लगाया जीत का चौका, ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में नीदरलैंड को 17 रनों से हराया
Highlights: भारत ने लगाया जीत का चौका, ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में नीदरलैंड को 17 रनों से हराया
स्पोर्ट्स
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
Advertisement

वीडियोज

Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Janhit: कैमरे में कैद दिल्ली के 'स्पीडबाज' की करतूत | Delhi Dwarka Horror | Sahil Dhaneshra
AI Impact Summit 2026: Delhi में भारी जाम से त्राहिमाम! | Delhi Traffic | Bharat Mandapam
Delhi Dwarka Accident: कातिल नाबालिग और बेकाबू कार! मासूम की जान ली फिर दिखाई बेशर्मी! | Sahil Case
Bharat Ki Baat: बटुक 'शिखा' पर बवाल..2027 की चुनावी संग्राम? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां-कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां-कहां बरसेंगे बादल
राजस्थान
Jaipur Accident: जयपुर में भीषण सड़क हादसा, केमिकल टैंकर और ट्रक की हुई टक्कर, हाईवे पर लंबा जाम
जयपुर में भीषण सड़क हादसा, केमिकल टैंकर और ट्रक की हुई टक्कर, हाईवे पर लंबा जाम
बॉलीवुड
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
क्रिकेट
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 24 घंटों में 150 कार्गो प्लेन से भेजे गोला-बारूद
US-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 150 प्लेन से भेजे गोला-बारूद
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
नौकरी
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
यूटिलिटी
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget