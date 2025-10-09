BAN vs AFG: अफगानिस्तान ने अबू धाबी में खेले गए पहले वनडे मैच में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज की शानदार शुरुआत की. इस जीत के हीरो रहे ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई, जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया. वहीं, स्टार स्पिनर राशिद खान ने एक और ऐतिहासिक माइलस्टोन अपने नाम करते हुए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 विकेट पूरे किए.

राशिद खान ने छुआ 200 का आंकड़ा

27 साल के राशिद खान ने अपने करियर की 107वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की. उन्होंने बांग्लादेश के बल्लेबाज मेहदी हसन मिराज को एलबीडब्ल्यू आउट कर यह मुकाम छुआ. इस तरह राशिद अफगानिस्तान के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में विकेटों का दोहरा शतक पूरा किया है.

राशिद ने इस मैच में अपने 10 ओवरों में सिर्फ 38 रन देकर 3 विकेट झटके. उन्होंने पहले ही ओवर से बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया. राशिद से पहले सिर्फ तीन गेंदबाज, मोहम्मद शमी, सकलैन मुश्ताक और मिशेल स्टार्क ही कम पारियों में 200 विकेट तक पहुंच पाए थे. यह बताता है कि राशिद का प्रदर्शन कितना स्थिर और दमदार रहा है.

उमरजई का ऑलराउंड प्रदर्शन बना मैच टर्नर

अफगानिस्तान की जीत में अहम योगदान दिया अजमतुल्लाह उमरजई ने. उन्होंने पहले गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लेकर बांग्लादेश की पारी को सीमित किया. इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया. उन्हें उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

अफगानिस्तान का दमदार चेज

बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 221 रन बनाए थे. जवाब में अफगानिस्तान ने 47.1 ओवर में 5 विकेट पर 226 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया.

टीम के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज और रहमत शाह ने 50-50 रनों की शानदार पारियां खेली, जबकि कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 33 रन जोड़े.

बांग्लादेश के लिए हसन महमूद की मेहनत बेकार

बांग्लादेश की ओर से तेज गेंदबाज हसन महमूद ने 4 विकेट लेकर अफगान बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस दौरान उन्हें बाकी गेंदबाजों से सपोर्ट नही मिला.