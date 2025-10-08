पैट कमिंस एशेज सीरीज से बाहर! स्टीव स्मिथ फिर संभाल सकते हैं कप्तानी

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को एशेज सीरीज 2025 से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम के कप्तान और स्टार तेज गेंदबाज पैट कमिंस (Pat Cummins) के पूरे सीजन से बाहर होने का खतरा बढ़ गया है. हाल ही में कराए गए मेडिकल स्कैन में पता चला है कि उनकी पीठ की चोट पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, जिसके चलते अब उनके एशेज के शुरुआती टेस्ट ही नहीं, बल्कि पूरी सीरीज से बाहर रहने की संभावना जताई जा रही है.

स्कैन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले हफ्ते कराए गए ताजा स्कैन में यह बात सामने आई है कि कमिंस की पीठ में मौजूद “स्ट्रेस हॉट स्पॉट” अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, जिसके चलते डॉक्टरों ने उन्हें मैदान पर जाने की अनुमति नही दी है. ऐसे में 21 नवंबर से पर्थ में शुरू होने वाले पहले एशेज टेस्ट में उनके खेलने की संभावना लगभग खत्म हो गई है.

सूत्रों की मानें तो कमिंस की रिकवरी में अभी कुछ हफ्ते और लग सकते हैं. इस वजह से वह सीरीज के अंत तक भी फिट नही हो पाएंगे.

स्टीव स्मिथ संभाल सकते हैं कप्तानी

अगर पैट कमिंस एशेज सीरीज से बाहर रहते हैं, तो स्टीव स्मिथ को फिर से टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है. स्मिथ पहले भी टीम के उप-कप्तान रहे हैं और अनुभव के लिहाज से वह इस भूमिका के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं.

कमिंस की गैरमौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. स्कॉट बोलैंड को अब जोश हेजलवुड और मिशेल स्टार्क के साथ तीसरे पेसर के तौर पर टीम में शामिल किया जा सकता है.

इंग्लैंड को राहत

कमिंस का बाहर होना ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका है क्योंकि वह सिर्फ टीम के कप्तान ही नहीं बल्कि उसके मुख्य स्ट्राइक गेंदबाज भी हैं. वहीं, इंग्लैंड टीम के लिए यह राहत की खबर है. इंग्लैंड ने 2011 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है, ऐसे में कमिंस की गैरमौजूदगी उन्हें मनोवैज्ञानिक बढ़त दे सकती है.

कमिंस ने क्या कहा?

कमिंस ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था, “अगर मैं एशेज नहीं खेल पाया तो यह बेहद निराशाजनक होगा, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सही समय पर फिट हो जाऊं.”

एशेज सीरीज 21 नवंबर से शुरू होगी और 8 जनवरी को खत्म होगी. अगर कमिंस पूरी सीरीज मिस करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को अपनी रणनीति में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं.