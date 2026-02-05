हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सभारत से मैच नहीं खेला तो पाकिस्तान हो सकता है कंगाल! ब्रॉडकास्टर्स करेंगे केस, ICC रोक सकता है पूरा फंड

भारत से मैच नहीं खेला तो पाकिस्तान हो सकता है कंगाल! ब्रॉडकास्टर्स करेंगे केस, ICC रोक सकता है पूरा फंड

T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत से मैच न खेलने का पाकिस्तान का फैसला अब उस पर ही भारी पड़ता दिख रहा है. ICC और ब्रॉडकास्टर्स की सख्ती के बीच PCB पर कानूनी कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 05 Feb 2026 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ता दिख रहा है. भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मुकाबले से हटने का फैसला अब सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर सीधे पैसों और कानूनी पचड़ों पर पड़ सकता है. ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पाकिस्तान को साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर वह भारत से मैच नहीं खेलता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

भारत से मैच न खेलना पड़ सकता है भारी

भारत-पाकिस्तान का मैच किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण होता है. इसी मुकाबले के भरोसे ब्रॉडकास्टर्स अरबों रुपये का निवेश करते हैं. बताया जा रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान भारत और पाकिस्तान के मैचों से ब्रॉडकास्टर्स को 8300 करोड़ रुपये  कमाई की उम्मीद है. ऐसे में अगर पाकिस्तान पीछे हटता है तो यह सीधे तौर पर ब्रॉडकास्टिंग करार का तोड़ने के बराबर माना जाएगा.

ब्रॉडकास्टर्स कर सकते हैं कानूनी कार्रवाई

सूत्रों की मानें तो आधिकारिक ब्रॉडकास्टर JioStar इस फैसले से नाराज है और वह कानूनी रास्ता अपना सकता है. केवल एक भारत-पाक मैच न होने से ही सैकड़ों करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. ब्रॉडकास्ट डील इसी शर्त पर हुई थी कि दोनों टीमें आमने-सामने खेलेंगी. अगर पाकिस्तान ने मैच नहीं खेला, तो केस सिर्फ PCB पर ही नहीं बल्कि ICC पर भी आ सकता है.

ICC रोक सकता है पाकिस्तान का फंड

ICC के पास इस नुकसान की भरपाई के लिए सख्त कारवाई कर सकता है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान को मिलने वाला सालाना ICC फंड रोका जा सकता है. यह रकम करीब 35 मिलियन डॉलर बताई जा रही है, जो पीसीबी की कुल कमाई का बड़ा हिस्सा है. अगर यह पैसा रुका, तो पाकिस्तान क्रिकेट की आर्थिक हालत और खराब हो सकती है.

सरकार के रुख से बढ़ी मुश्किल

पाकिस्तान सरकार भी इस फैसले पर अड़ी हुई नजर आ रही है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहले ही साफ कर चुके हैं कि टीम भारत के खिलाफ नहीं खेलेगी. हालांकि क्रिकेट जानकार मानते हैं कि यह फैसला खेल से ज्यादा राजनीति से जुड़ा हुआ है, जिसका खामियाजा खिलाड़ियों और बोर्ड को भुगतना पड़ सकता है.

पीसीबी की बचाव की कोशिश

अब पीसीबी ‘फोर्स मेज्योर’ जैसे नियमों का सहारा लेने की सोच रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह दलील ज्यादा मजबूत नहीं है. पाकिस्तान पहले से ही न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहा है, ऐसे में सुरक्षा या मजबूरी का तर्क कमजोर पड़ता है. माना जा रहा है कि आईसीसी और बाकी बोर्ड इस मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष में नहीं हैं.

Published at : 05 Feb 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
ICC PCB Pakistan Cricket Board IND VS PAK T20 World Cup 2026 JioHotstar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
विश्व
'कोई कारण नहीं भारत जैसा दोस्त बदल जाए...', ट्रंप की तेल न खरीदने की शर्त का रूस ने निकाला तोड़, जानें क्या कहा?
'कोई कारण नहीं भारत जैसा दोस्त बदल जाए...', ट्रंप की तेल न खरीदने की शर्त का रूस ने निकाला तोड़, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
Advertisement

वीडियोज

Parliament Budget Session: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास | India US Trade Deal
Parliament Budget Session : Lok Sabha में PM Modi के भाषण के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पास
Parliament Budget Session : Rajyasabha की कार्यवाही शुरू होते ही मचा हंगामा..सदन हुआ स्थगित
Parliament Budget Session : Rajyasabha में आज शाम 5 बजे PM Modi विपक्ष के सवालों का देंगे जवाब
Parliament Session: 'कांग्रेस के राज में लिंचिग होती थी- Nirmala Sitharaman | India US Trade Deal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
विश्व
'कोई कारण नहीं भारत जैसा दोस्त बदल जाए...', ट्रंप की तेल न खरीदने की शर्त का रूस ने निकाला तोड़, जानें क्या कहा?
'कोई कारण नहीं भारत जैसा दोस्त बदल जाए...', ट्रंप की तेल न खरीदने की शर्त का रूस ने निकाला तोड़, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
बॉलीवुड
हो गया कंफर्म! आलिया भट्ट की 'अल्फा' अब थिएटर में ही होगी रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
हो गया कंफर्म! आलिया भट्ट की 'अल्फा' थिएटर में ही होगी रिलीज
यूटिलिटी
जहां से लिया टिकट वहीं से करनी होगी बोर्डिंग, रेलवे करने जा रहा नियमों में बड़ा बदलाव
जहां से लिया टिकट वहीं से करनी होगी बोर्डिंग, रेलवे करने जा रहा नियमों में बड़ा बदलाव
जनरल नॉलेज
Human Brain Memory: इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी?
इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी?
हेल्थ
High Blood Pressure: क्या बीपी नॉर्मल होते ही आपने भी बंद कर दी है दवा? जान लें अचानक ऐसा करने के 5 बड़े नुकसान
क्या बीपी नॉर्मल होते ही आपने भी बंद कर दी है दवा? जान लें अचानक ऐसा करने के 5 बड़े नुकसान
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget