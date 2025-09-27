हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सभारत नहीं आएंगे पाकिस्तान के खिलाड़ी, किया वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का बहिष्कार

भारत नहीं आएंगे पाकिस्तान के खिलाड़ी, किया वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का बहिष्कार

World Para Athletics Championship 2025: भारत में 27 सितंबर से शुरू होने रही वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 104 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. लेकिन पाकिस्तान ने अपना नाम वापस ले लिया है.

By : शिवम | Updated at : 27 Sep 2025 07:13 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान ने भारत में होने वाले वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का बहिष्कार किया है. इस टूर्नामेंट का आयोजन 27 सितंबर से नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने जा रहा है. पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की थी. इसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब होते चले गए, यही कारण है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं आ रहे.

गुरुवार को एनपीसीपी (पाकिस्तान कि नेशनल पैरालंपिक कमेटी) ने ऐलान किया कि पाकिस्तान टूर्नामेंट का बहिष्कार कर रहा है. सरकार की सलाह और पुलवामा आतंकी हमले के बाद बढे राजनितिक तनाव के चलते कमेटी ने ये फैसला किया.

एनपीसीपी ने महासचिव इमरान जमील शामी ने इसको लेकर कहा कि शुरू में पाकिस्तान ने अपने प्रमुख पैरालंपियन हैदर अली को पुरुषों की F37 थ्रोइंग कैटेगरी में नामांकित किया था, लेकिन जनता के गुस्से को देखते हुए टीम वापस ले ली गई. उन्होंने टूर्नामेंट में सुरक्षा कारणों का झूठा हवाला भी दिया. बता दें कि ये टूर्नामेंट 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच दिल्ली में आयोजित है.

जमील शामी ने आगे कहा, ‘हमने फैसला किया है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के लिए अपना दल नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमें अपने खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और टीम मैनेजर्स की सुरक्षा को लेकर डर था. सरकार ने भी यही सलाह दी थी कि टीम को न भेजें."

उन्होंने एशिया कप 2025 का भी जिक्र किया, जो यूएई में खेला जा रहा है. भारत और पाकिस्तान के बीच टूर्नामेंट में 2 मैच खेले जा चुके हैं, लेकिन दोनों मुकाबलों में विवाद देखने को मिला. पहले मैच में हाथ नहीं मिलाने को लेकर और दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ियों द्वारा शर्मनाक जेस्चर को लेकर.

उन्होंने कहा, "आप देख ही रहे हैं, कि दुबई में एशिया कप में दोनों देशों की क्रिकेट टीमों के बीच क्या हुआ. उससे अंदाजा लगाया जा सकता है, हैदर और कोच भी भारत जाने में सहज महसूस नहीं कर रहे थे."

104 देशों के 2200 एथलीट ले रहे हैं भाग

27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आयोजित इस इवेंट में 104 देशों के 2200 एथलीट भाग ले रहे हैं. इसमें भारत के 73 एथलीट हैं. बता दें कि भारत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला चौथा एशियाई देश है. कतर (2015), यूएई (2019) और जापान (2024) इससे पहले मेजबानी कर चुका है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 27 Sep 2025 07:13 AM (IST)
Tags :
Sports News India Vs Pakistan INDIA-PAKISTAN NEWS India - Pakistan Relations World Para Athletics Championship 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
क्रिकेट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
बॉलीवुड
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर, अपकमिंग फिल्म के लिए मांगी दुआ
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर
Advertisement

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
क्रिकेट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
बॉलीवुड
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर, अपकमिंग फिल्म के लिए मांगी दुआ
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर
विश्व
UN में इजरायली PM नेतन्याहू का संबोधन, गाजा में 'जबरन' हो रहा था टेलिकास्ट, हमास को दे डाली वॉर्निंग
UN में इजरायली PM नेतन्याहू का संबोधन, गाजा में 'जबरन' हो रहा था टेलिकास्ट, हमास को दे डाली वॉर्निंग
बिहार
Bihar Elections: पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
नौकरी
Jobs 2025: इंटरव्यू देकर पाएं ESIC में नौकरी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
इंटरव्यू देकर पाएं ESIC में नौकरी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
यूटिलिटी
व्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड, नोट कर लें ये नंबर
व्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड, नोट कर लें ये नंबर
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget