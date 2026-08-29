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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइमरान खान की बात कर रो पड़ा पाकिस्तान का पूर्व कप्तान, वीडियो वायरल

इमरान खान की बात कर रो पड़ा पाकिस्तान का पूर्व कप्तान, वीडियो वायरल

इमरान खान पिछले 3 सालों से जेल में हैं. हाल ही में उनके बेटों ने भी डर जताया कि जेल में उनके पिता को मरवाया जा सकता है. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने अब उनके सपोर्ट में खुलकर बोला है. वह रो भी पड़े.

Written By : शिवम |  Updated at : 29 Aug 2026 07:31 AM (IST)
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पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर पिछले हफ्ते 21 कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपील की थी कि इमरान खान को जेल में सही इलाज और जरुरी सुविधाएं दी जाए. इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन ब्रॉडकास्टर ने इमरान के बेटों का भी इंटरव्यू प्रसारित किया, जिसमें उन्होंने डर जताया कि उनके पिता को जेल में मरवाया जा सकता है. अब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद भी अपने साथी के सपोर्ट में खुलकर बोले हैं, एक शो पर बात करते हुए वह रो पड़े. उन्होंने कहा कि क्या इमरान बाहर आया तो वो पाकिस्तान को खा जाएगा क्या.

जावेद मियांदाद ने एक शो पर इमरान खान को जेल से निकालने की अपील करते हुए कहा, "पाकिस्तान से यही कहूंगा कि इसे बैठकर हल कर लें. वो भी किसी का बेटा है. मेरे जहन में हमेशा यही चलता रहता है. हमारा उठना बैठना साथ था. वो पाकिस्तान टीम को कहां से कहां लेकर गया. जो चीज गलत है वो गलत है."

लाइव शो पर रो पड़े मियांदाद

जावेद मियांदाद ने आगे कहा, "मैं इमरान खान को जानता हूं, बहुत ईमानदार है. फर्क क्या पड़ेगा अगर वो बाहर आ जाएगा, क्या वो पाकिस्तान को खा जाएगा क्या." ये बोलते हुए मियांदाद की आंखों से आंसू बहने लगे. उनकी आवाज भी भारी हो गई. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान के लिए 124 टेस्ट और 233 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें क्रमश 8832 और 7381 रन बनाए. टेस्ट में उन्होंने 23 शतक और 43 अर्धशतक लगाए. वनडे में उनके 8 शतक और 50 अर्धशतक हैं.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 29 Aug 2026 07:09 AM (IST)
Tags :
JAVED MIANDAD Pakistan Imran Khan
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