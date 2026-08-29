इमरान खान की बात कर रो पड़ा पाकिस्तान का पूर्व कप्तान, वीडियो वायरल

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर पिछले हफ्ते 21 कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपील की थी कि इमरान खान को जेल में सही इलाज और जरुरी सुविधाएं दी जाए. इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन ब्रॉडकास्टर ने इमरान के बेटों का भी इंटरव्यू प्रसारित किया, जिसमें उन्होंने डर जताया कि उनके पिता को जेल में मरवाया जा सकता है. अब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद भी अपने साथी के सपोर्ट में खुलकर बोले हैं, एक शो पर बात करते हुए वह रो पड़े. उन्होंने कहा कि क्या इमरान बाहर आया तो वो पाकिस्तान को खा जाएगा क्या.

जावेद मियांदाद ने एक शो पर इमरान खान को जेल से निकालने की अपील करते हुए कहा, "पाकिस्तान से यही कहूंगा कि इसे बैठकर हल कर लें. वो भी किसी का बेटा है. मेरे जहन में हमेशा यही चलता रहता है. हमारा उठना बैठना साथ था. वो पाकिस्तान टीम को कहां से कहां लेकर गया. जो चीज गलत है वो गलत है."

लाइव शो पर रो पड़े मियांदाद

जावेद मियांदाद ने आगे कहा, "मैं इमरान खान को जानता हूं, बहुत ईमानदार है. फर्क क्या पड़ेगा अगर वो बाहर आ जाएगा, क्या वो पाकिस्तान को खा जाएगा क्या." ये बोलते हुए मियांदाद की आंखों से आंसू बहने लगे. उनकी आवाज भी भारी हो गई. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Pakistani cricketers have also started speaking up, Javed Miandad has taken the lead



"I know Imran is not the kind of person who eats up [resources], he is an honest man, take him out"#JavedMiandad#imrankhan pic.twitter.com/W7HolGTj52 — Naveed Khan (@i_Naveediqbal) August 28, 2026

यह भी पढ़ें- 1341 दिन से बाबर आजम को शतक का इंतजार, ENG में भी बुरी तरह 'फ्लॉप'

जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान के लिए 124 टेस्ट और 233 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें क्रमश 8832 और 7381 रन बनाए. टेस्ट में उन्होंने 23 शतक और 43 अर्धशतक लगाए. वनडे में उनके 8 शतक और 50 अर्धशतक हैं.

यह भी पढ़ें- नामीबिया ने रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका को दूसरी बार चटाई धूल