राइजिंग स्टार्स एशिया कप में वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ 204 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया. महज 52 गेंदों पर दोहरा शतक लगाने वाले वैभव ने अपनी इस पारी में 28 छक्के लगाए. इस ऐतिहासिक पारी के बाद बीसीसीआई को दिए इंटरव्यू में वैभव सूर्यवंशी ने खुलासा किया था कि मैच से पहले उन्होंने अपने बचपन के कोच मनीष ओझा से बातचीत की थी. आखिर मैच से पहले वैभव और उनके कोच के बीच क्या बातचीत हुई थी? वैभव इतने लंबे-लंबे छक्के कैसे लगाते हैं? उनकी डाइट क्या है और उनकी उम्र को लेकर पाकिस्तान की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है? इन तमाम मुद्दों पर ABP News ने वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोच मनीष ओझा से खास बातचीत की.

सवाल: वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ 204 रनों की आक्रामक पारी खेली. मैच से पहले आपकी उनसे क्या बातचीत हुई थी?

मनीष ओझा: पिछले दो मैचों से वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे. ऐसे में सबसे जरूरी था कि वैभव को कंफर्ट जोन में लाया जाए. मैंने उन्हें समझाया कि दुनिया का कोई भी खिलाड़ी हर मैच में रन नहीं बना सकता, हर मैच में शतक नहीं लगा सकता. अगर आपके दो मैचों में रन नहीं आए हैं तो आपको उसका प्रेशर नहीं लेना है. हां, जिस दिन आप क्रीज पर सेट हो जाएं, उस दिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप एक बड़ी पारी खेलें. वैभव ने यूएई के खिलाफ बिल्कुल ऐसा ही किया.

सवाल: क्या आपको उम्मीद थी कि वैभव सूर्यवंशी इतनी बड़ी और विस्फोटक पारी खेलेंगे?

मनीष ओझा: मुझे उम्मीद थी कि वैभव शतक लगाएंगे. जब वैभव शतक लगाते हैं तो उसमें 12 से 14 छक्के तो वह लगा ही देते हैं. लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह दोहरा शतक लगा देंगे और एक ही पारी में 28 छक्के मार देंगे. इतनी विस्फोटक पारी की उम्मीद मुझे भी नहीं थी.

सवाल: एक ही पारी में 28 छक्के लगाने का कलेजा वैभव सूर्यवंशी कहां से लाते हैं?

मनीष ओझा: यह उनकी खुद की काबिलियत है. वैभव अपनी काबिलियत पर बहुत भरोसा करते हैं. उनका माइंडसेट शुरू से ही आक्रामक रहा है. बचपन में जब वह मेरी एकेडमी में आते थे, तब भी वह सिंगल्स और डबल्स पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे. वैभव कई ऐसे शॉट खेलते हैं, जिन्हें अच्छे से अच्छे बल्लेबाज भी नहीं खेल पाते हैं. उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह सिर्फ खराब गेंदों पर ही नहीं, बल्कि अच्छी गेंदों पर भी छक्के लगाने की काबिलियत रखते हैं.

सवाल: वैभव सूर्यवंशी ऐसा क्या खाते हैं कि इतने लंबे-लंबे छक्के लगाते हैं? आखिर उनकी डाइट क्या है?

मनीष ओझा: वैभव सूर्यवंशी को घर का खाना बहुत पसंद है. पहले उन्हें चिकन और मटन खाना काफी पसंद था. लेकिन अब वह एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं. उन्हें एनसीए से जो डाइट चार्ट मिलता है, वह उसी को फॉलो करते हैं. हां, कभी-कभार जब डाइट से ब्रेक मिलता है तो उन्हें मटन खाना पसंद है.

सवाल: पाकिस्तान के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे. इसकी क्या वजह मानते हैं आप?

मनीष ओझा: मुझे भी निराशा हुई थी कि पाकिस्तान के खिलाफ वैभव के बल्ले से रन नहीं आए. लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि वैभव की उम्र अभी ज्यादा नहीं है. ऐसे में हम उनके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते. उन्हें बल्लेबाजी करने की आजादी देना भी बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि वैभव पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में नाकाम हो गए तो आगे भी रन नहीं बना पाएंगे. आने वाले समय में वह पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ी पारी खेलेंगे. उनके फैंस को बस थोड़ा इंतजार करना होगा.

सवाल: पाकिस्तानी मीडिया वैभव सूर्यवंशी पर दो तरह के आरोप लगा रहा है. पहला, उन्होंने यूएई जैसी कमजोर टीम के खिलाफ दोहरा शतक लगाया और दूसरा, उनकी उम्र 15 नहीं बल्कि 22 साल है. इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे?

मनीष ओझा: पहली बात तो यह है कि हमें पाकिस्तान वालों को वैभव की उम्र का प्रमाणपत्र देने की कोई जरूरत नहीं है. आखिर वे कौन होते हैं, जिन्हें हम सबूत दें? हमें बीसीसीआई को जो दस्तावेज देने थे, वह हम दे चुके हैं. वैभव की उम्र से संबंधित मेडिकल टेस्ट भी हो चुका है. ऐसे में किसी और को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है. उनके शाहिद अफरीदी तो 16 साल तक 16 साल के ही रहे, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं?

जहां तक कमजोर टीम के खिलाफ 28 छक्के लगाने की बात है, तो पाकिस्तान भी यूएई के खिलाफ खेला था. फिर पाकिस्तान के किसी बल्लेबाज ने 28 छक्के क्यों नहीं लगाए? अगर किसी कमजोर टीम के खिलाफ ऐसा करना इतना ही आसान है तो बाकी बल्लेबाज ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये सब बेकार की बातें हैं. पाकिस्तान की तरफ से लगाए जा रहे ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं.