टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद छुट्टियां मनाने निकले गौतम गंभीर, बेटियों संग मस्ती की तस्वीर वायरल

टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद छुट्टियां मनाने निकले Gautam Gambhir, बेटियों संग मस्ती की तस्वीर वायरल
Gautam Gambhir Family Vacation: भारत की टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीत के बाद कोच गौतम गंभीर परिवार संग छुट्टियों मनाने निकल गए हैं.
टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऐतिहासिक जीत के बाद कोच गौतम गंभीर छुट्टियों पर निकल पड़े हैं. गंभीर अपने परिवार के साथ सिंगापुर घूम रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी दोनों बेटियों के साथ तस्वीर भी साझा की है. 8 मार्च को भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर विश्व चैंपियन होने का तमगा हासिल किया था.
गौतम गंभीर ने कैजुअल जीन्स और टी-शर्ट पहनी हुई और उन्होंने अपनी छोटी बेटी अनाइजा को कंधों पर उठाया हुआ है. एक अन्य तस्वीर में उनकी बड़ी बेटी आजीन भी दिखाई दी. कमेन्ट सेक्शन में फैंस गंभीर और उनके परिवार पर खूब सारा प्यार लुटाते दिखे.
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बता दें कि गौतम गंभीर ने अब खिलाड़ी के साथ-साथ बतौर कोच भी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है. जब 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराया, उस मुकाबले में गौतम गंभीर ने 75 रनों की मैच विजेता पारी खेली थी. वहीं 2026 में जब भारत ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई, तब गंभीर टीम इंडिया के कोच थे. गंभीर से पहले भारत ने राहुल द्रविड़ और लालचंद राजपूत की कोचिंग में टी20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है.
IPL 2026 शुरू होने वाला है, लेकिन गंभीर अब इंडियन प्रीमियर लीग की किसी भी टीम से जुड़े नहीं हैं. 2024 में जब कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन बनी, तब गंभीर केकेआर के मेंटॉर थे. उसके कुछ महीनों बाद ही उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच पद संभाला था.
बतौर कोच गंभीर के सामने अगली चुनौती अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की होगी. 6 जून से दोनों टीमों का एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा, वहीं 14-20 जून तक भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 ODI मैचों की सीरीज खेली जाएगी. उसके बाद टीम इंडिया को आयरलैंड और फिर व्हाइट बॉल सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करना है.
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Source: IOCL