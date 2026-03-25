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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026शेन वॉर्न का 'मास्टरस्ट्रोक'... राजस्थान रॉयल्स की डील से परिवार को मिलेंगे 460 करोड़, कोहली-रोहित-धोनी छूटे पीछे

शेन वॉर्न का 'मास्टरस्ट्रोक'... राजस्थान रॉयल्स की डील से परिवार को मिलेंगे 460 करोड़, कोहली-रोहित-धोनी छूटे पीछे

Shane Warne: राजस्थान रॉयल्स की डील होने के बाद शेन वॉर्न के परिवार को करीब 460 करोड़ रुपये मिलेंगे. तो आइए जानते हैं कि यह कैसे होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 25 Mar 2026 05:32 PM (IST)
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Shane Warne 460 Crore, Rajasthan Royals Deal: आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीमें बिक गईं. दोनों ही टीमों का मलिकाना हक नए मालिकों के पास चला गया. इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के दिवंगत स्पिनर शेन वॉर्न को लेकर चर्चा तेज हो गई, जिनकी कप्तानी में राजस्थान ने पहले ही सीजन में खिताब जीता था. बताया जा रहा है कि राजस्थान की डील होने से वॉर्न का परिवार 460 करोड़ रुपये का मालिक हो गया. 

अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी जैसे खिलाड़ियो की भी अब तक की पूरी आईपीएल कमाई देखें, तो वॉर्न के 460 करोड़ रुपये से कम नजर आती है. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है और कैसे वॉर्न के परिवार को करोड़ों की रकम मिलेगी. 

आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के साथ हिस्सेदारी भी 

जहां खिलाड़ियों का टीम के साथ उस रकम का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें वह खरीदे जाते हैं, लेकिन वॉर्न ने आईपीएल की शुरुआत से ही कुछ अलग हटकर किया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉर्न ने 657,000 डॉलर की सालाना फीस के साथ टीम में 0.75% हिस्सेदारी भी ली थी. वॉर्न 2008 से 2011 तक चार सीजन तक राजस्थान के लिए खेले. इस तरह उनकी कुल हिस्सेदारी 3 फीसद की हो गई. 

हालांकि शुरुआती दिनों यह निवेश बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन वक्त बढ़ने का साथ वॉर्न का यह निवेश उनके लिए बहुत बड़ा बन गया. 

कितने में बिकी टीम?

राजस्थान टीम को अमेरिका के एक कंसोर्टियम ने 1.63 बिलियन डॉलर (लगभग 15,290 करोड़ रुपये) की कीमत पर खरीदा, जिस हिसाब से वॉर्न का हिस्सा करीब 460 करोड़ रुपये का हो गया. इस रकम के साथ वॉर्न ने रोहित, विराट और धोनी जैसे दिग्गजों को पछाड़ दिया. 

कोहली, रोहित और धोनी पीछे छूटे

रोहित शर्मा: मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा ने 2026 तक आईपीएल फीस से करीब 211 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.  

विराट कोहली: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज विराट कोहली ने 2026 आईपीएल तक करीब 212 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

एमएस धोनी: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने 2026 तक आईपीएल फीस से करीब 196 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. 

 

ये भी पढ़ें: दिल्ली हाई कोर्ट ने गौतम गंभीर के पक्ष में सुनाया फैसला, AI के गलत इस्तेमाल पर उठाई थी आवाज

Published at : 25 Mar 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Shane Warne IPL 2026
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