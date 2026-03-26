भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौती बना मुरली विजय का ये IPL रिकॉर्ड, 14 साल से है अटूट

आईपीएल में हर सीजन नए रिकॉर्ड बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी हैं जो सालों से अटूट खड़े हैं. ऐसा ही एक रिकॉर्ड है एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का, जिसे आज तक कोई भारतीय खिलाड़ी तोड़ नहीं पाया है. यह रिकॉर्ड 14 साल पहले मुरली विजय ने बनाया था.

जब विजय ने मचाया था चेन्नई में धमाका

3 अप्रैल 2010 को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चैन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए मुरली विजय ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ तूफानी पारी खेली थी. उन्होंने सिर्फ 56 गेंदों में 127 रन बनाए थे, जिसमें 11 छक्के शामिल थे.

उनकी इस विस्फोटक पारी की बदौलत चेन्नई ने 246/5 का बड़ा स्कोर खड़ा किया और मैच 23 रन से जीत लिया था. उस समय यह आईपीएल के बड़े स्कोर में भी गिना गया था. खास बात यह है कि एक पारी में 11 छक्कों का यह रिकॉर्ड आज भी भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक चुनौती बना हुआ है.

14 साल बाद बराबरी, लेकिन रिकॉर्ड अब भी कायम

इस रिकॉर्ड को तोड़ने में अब तक कई बड़े नाम नाकाम रहे हैं. रोहित शर्मा, संजू सैमसन और शुभमन गिल जैसे बड़े हिटर्स भी इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए हैं. हालांकि, आईपीएल 2025 में एक युवा खिलाड़ी ने इस रिकॉर्ड की बराबरी जरूर कर ली थी. वैभव सूर्यवंशी ने महज 14 साल की उम्र में 38 गेंदों पर 101 रन की पारी खेलते हुए 11 छक्के जड़े थे. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए गुजरात टायटंस के खिलाफ यह कारनामा किया था.

करीब पहुंचे, लेकिन पार नहीं कर पाए

आईपीएल में कई बल्लेबाज इस रिकॉर्ड के करीब पहुंचे हैं, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाए हैं. संजू सैमसन ने 2018 में 10 छक्के लगाए थे, जबकि शुभमन गिल ने 2023 में 10 छक्कों की पारी खेली थी. इसके बावजूद 11 छक्कों का आंकड़ा पार करना अब तक किसी के लिए संभव नहीं हो सका है.

क्या टूटेगा यह रिकॉर्ड?

अब सवाल यही है कि क्या आईपीएल 2026 में कोई खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? टी20 क्रिकेट के बदलते अंदाज और आक्रामक बल्लेबाजी को देखते हुए यह मुमकिन जरूर लगता है, लेकिन मुरली विजय का यह रिकॉर्ड अब भी उतना ही मजबूत नजर आता है.