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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सMS DHONI Net Worth: धोनी की सालाना कमाई कितनी? कार और बाइक्स का सबसे महंगा कलेक्शन, जानकर उड़ जाएंगे होश!

MS DHONI Net Worth: धोनी की सालाना कमाई कितनी? कार और बाइक्स का सबसे महंगा कलेक्शन, जानकर उड़ जाएंगे होश!

महेंद्र सिंह धोनी ने 2020 में अतंरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन संन्यास लेने के बाद भी वो फैन्स के फेवरेट बने हुए हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 06 Jul 2026 11:49 AM (IST)
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महेंद्र सिंह धोनी ने न सिर्फ क्रिकेट इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया है, बल्कि वो खेल की दुनिया के बाहर की दुनिया में भी अपने शौक के लिए फैन्स के बीच काफी चर्चा में रहते हैं. धोनी ने भारत को तीन बड़ी आईसीसी ट्रॉफी जीतवाईं है. उनका जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था. महेंद्र सिंह धोनी ने 2020 में अतंरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन संन्यास लेने के बाद भी फैन्स आज भी उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते हैं.

कुल नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपये है

वित्तीय रिपोर्ट्स और  बाजार के आंकड़ो के अनुसार आज के समय में उनकी कुल नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपये है. धोनी दुनिया के अमीर और दिग्गज क्रिकेटरों की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर स्थापित हैं. जब कोई खिलाड़ी क्रिकेट को अलविदा कहता है तो उसके लिए उसकी सालाना कमाई को बरकरार रखना मुश्किल होता है, लेकिन धोनी के मामले में ये पूरी तरह उल्टा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक धोनी की आय करीब 4 से 5 करोड़ रुपयों के आस-पास बनी हुई है. क्रिकेट को छोड़ने के बाद भी उनकी सालाना कमाई 50-60 करोड़ रुपये आराम से हो जाती है.

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कुल 200 करोड़ रुपयों की कमाई हुई 

महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल से भी अच्छी कमाई की है. आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी रही है. उन्होंने आईपीएल के अलग-अलग सीजनों के जरिए कुल 200 करोड़ रुपयों तक की कमाई की हुई है.

फ्रैंचाइजी भी उनका खूब सम्मान करती है. आप इसका अंदाजा, इससे लगा सकते हैं कि साल 2025 आईपीएल के मेगा ऑक्शन से ठीक पहले उन्हें अनकैप्ड खिलाड़ी के तहत 4 करोड़ रुपयों मे रिटेन किया गया था.

24 से अधिक कंपनियों के ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहे हैं

महेंद्र सिंह धोनी करीब 24 से अधिक कंपनियों के ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहे हैं. इन विज्ञापनों के जरिए धोनी सालना करोड़ों रुपये कमा लेते हैं. वो स्टेट बैंक के साथ-साथ ग्लोबल पेमेंट मास्टर कार्ड का भी एंडोर्समेंट करते हैं. इसका अलवा वे एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी तहलका मचाए हुए हैं.

जियोसिनेमा, स्मार्टवॉच, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के बड़े नाम स्किपर पाइप्स के साथ-साथ  गल्फ ऑयल के विज्ञापनों में भी धोनी की अहम भूमिका रहती है. स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो जैसी ब्रांड के विज्ञापनों के साथ और भी कई बड़े क्षेत्रों में उनकी मजबूत उपस्थिति हम सभी को दिखाई देती है.

साथ ही, उन्होंने स्टार्टअप्स कंपनी के साथ भी अपनी पूंजी लगाई हुई है. 'Cars 24', डिजिटल बहीखाता एप 'खाताबुक' और 'गरूड़ एयरोस्पेस' के प्रमोटरों में भी धोनी शामिल हैं, जिनसे उन्हें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है.

अपनी खुद की ब्रांड 'सेवन' (Seven) को लॉन्च किया

बड़ी से बड़ी कंपनियों के साथ-साथ धोनी ने 2016 में अपनी खुद की ब्रांड 'सेवन' (Seven) को लॉन्च किया था. जिसके अंदर क्लोथिंग, फुटवियर, फिटनेस और लाइफस्टाइल जैसी चीचें शामिल हैं. युवाओं को प्रेरित करने के लिए, उन्होंने इलेक्ट्रिक बाईसिकल कंपनी 'ई-मोटरैड' और 'तगड़ा रहो' जैसे फिटनेस अभियान को बढ़ावा देने वाली चीजें भी लॉन्च की हुई हैं.

धोनी का विशाल फार्महाउस 43 एकड़ में फैला हुआ है

रांची  में उनका एक बड़ा विशाल फार्महाउस भी है,जो पूरे 43 एकड़ में फैला हुआ है. इस फार्महाउस में धोनी ने कुछ हिस्सा पोल्ट्री फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी चीजों के लिए छोड़ा हुआ है. रांची में उनका खुद का 'होटल माही रेसिडेंसी' भी है. रांची के अलावा, उत्तराखंड के देहरादून मे भी उनका एक आलीशान महल है.

धोनी के पास कार और बाइक का बेहतरीन कलेक्शन है 

इसके साथ धोनी को कार और बाइक का भी काफी शौक है. उनके पास Hummer H2, AUDI Q7, ROLLS ROYCE SILVER WRAITH II, FERRARI 599 GTO जैसी महंगी गाड़िया और KAWASAKI NINJA H2,YAMAHA RD250, DUCCATI, HARLEY DAVIDSON जैसी बड़ी ब्रांड की बाइक्स का बेहतरीन कलेक्शन है.

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Published at : 06 Jul 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Cricket News MAHENDRA SINGH DHONI
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