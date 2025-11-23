Most Wickets In WTC: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) शुरू होने के बाद से टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजों की भूमिका और भी अहम हो गई है. लंबी स्पेल, मैच बदलने वाली गेंदें और मुश्किल परिस्थितियों में विकेट निकालने की कला, इन सबके बीच कुछ गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने WTC में अपनी अलग ही पहचान बना ली है. इस समय सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की टॉप-5 लिस्ट में तीन ऑस्ट्रेलियाई और दो भारतीय गेंदबाज शामिल हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में अपनी काबिलियत का दमदार सबूत दे रहे हैं.

नाथन लायन - ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर नाथन लायन WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं. उन्होंने 2019 से अब तक 219 विकेट हासिल किए हैं. लायन की गेंदबाजी की खासियत है उनकी लगातार एक जैसी लाइन-लेंथ और बल्लेबाजों को गलती कराने की क्षमता. उनका बेस्ट फिगर 8/64 रहा है और 13 बार उन्होंने चार विकेट, जबकि 10 बार पांच विकेट अपने नाम किए हैं.

पैट कमिंस - ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस भी 215 विकेट के साथ लायन के बहुत करीब हैं. कमिंस ने तेज रफ्तार के साथ स्विंग और बाउंस का कमाल दिखाते हुए डब्ल्यूटीसी में कई मैच जिताए हैं. 22.13 की शानदार औसत और 6/28 का बेस्ट स्पेल उन्हें आधुनिक क्रिकेट के सबसे घातक गेंदबाजों में शामिल करता है.

मिचेल स्टार्क - ऑस्ट्रेलिया

मिचेल स्टार्क अपने इन-स्विंग यॉर्कर और बाएं हाथ की एंगल से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं. स्टार्क ने अब तक 201 विकेट लिए हैं. उनका स्ट्राइक रेट (43.33) बताता है कि वे नियमित अंतराल पर विकेट निकालते हैं और नई-पुरानी दोनों गेंद से खतरा बनकर उभरते हैं.

आर अश्विन - भारत

भारत के महान स्पिनर आर. अश्विन ने डब्ल्यूटीसी में 195 विकेट अपने नाम किए है. उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 7/71 है और वे सबसे कम औसत (21.49) वाले गेंदबाजों में शामिल हैं. स्पिन, फ्लाइट और बदलाव के दम पर अश्विन हमेशा बल्लेबाजों की चुनौती बढ़ाते हैं.

जसप्रीत बुमराह - भारत

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अब तक 184 विकेट लेकर टॉप-5 में जगह बनाई है. उनकी 18.90 की औसत और 40.53 का स्ट्राइक रेट बताता है कि वे सबसे घातक गेंदबाजों में से एक हैं. बुमराह की अनोखी एक्शन, सटीकता और रिवर्स स्विंग से दुनिया का हर बल्लेबाज परेशान रहता है.