IND vs AUS ODI Record: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे क्रिकेट में हमेशा जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है. इन मुकाबलों में दोनों देशों के बल्लेबाजों ने कई बार धमाकेदार पारियां खेलकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है. खासतौर पर जब बात एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की आती है, तो इस लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर है.

रोहित शर्मा - 16 छक्के (209 रन, बेंगलुरु 2013)

साल 2013 में बेंगलुरु में खेले गए मुकाबले में रोहित शर्मा ने वनडे इतिहास की सबसे यादगार पारियों में से एक खेली थी. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मात्र 158 गेंदों में 209 रन ठोके थे. इस दौरान रोहित ने 16 छक्के और 12 चौके जड़े थे. उनकी इस पारी ने न सिर्फ भारत को 383 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि एक पारी में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी उनके नाम कर दिया. इस मैच में भारत ने 57 रन से जीत दर्ज की थी.

रिकी पोंटिंग - 8 छक्के (140 रन, वर्ल्ड कप 2003 फाइनल)

दूसरे नंबर पर हैं ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग, जिन्होंने 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के खिलाफ 140 रन (121 गेंद) की नाबाद पारी खेली थी. जोहान्सबर्ग में खेले गए इस मैच में पोंटिंग ने 8 छक्के और 4 चौके लगाए थे. उनकी पारी ने भारत की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था और ऑस्ट्रेलिया ने तीसरी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की थी.

सचिन तेंदुलकर - 7 छक्के (100 रन, कानपुर 1998)

तीसरे स्थान पर हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 1998 में कानपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 गेंदों में 100 रन की शानदार पारी खेली थी. इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 5 चौके लगाए थे. वह समय भारतीय क्रिकेट के सुनहरे दौर का था, जब सचिन अकेले दम पर कई मैच जिताया करते थे.

रिकी पोंटिंग - 7 छक्के (108 रन, बेंगलुरु 2003)

लिस्ट में चौथे नंबर पर फिर आते हैं रिकी पोंटिंग, जिन्होंने 2003 में ही बेंगलुरु में भारत के खिलाफ एक फिर ये कारनामा दोहराया था. उन्होंने इस मुकाबले में 103 गेंदों पर 108 रनों की शानदार पारी खेली थी. इस दौरान उनके बल्ले से 7 शानदार छक्के निकले थे.

विराट कोहली - 7 छक्के (100 रन, जयपुर 2013)

वहीं, विराट कोहली की पारी भी इस लिस्ट में शामिल है. जयपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में विराट ने मात्र 52 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए थे, जिसमें 7 छक्के और 8 चौके शामिल थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 192.30 रहा था.