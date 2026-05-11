आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया मुकाबला इस सीजन के सबसे रोमांचक मैचों में शामिल हो गया. रायपुर की चुनौतीपूर्ण पिच पर दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन आखिर में (RCB) ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज कर मुंबई इंडियंस को टूर्नामेंट से लगभग बाहर कर दिया.

167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब रही. शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बाद टीम दबाव में नजर आई, लेकिन अनुभवी ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने शानदार पारी खेलते हुए टीम को संभाला. उन्होंने 73 रनों की अहम पारी खेलकर मुकाबले को आखिरी ओवर तक पहुंचाया.

मुंबई इंडियंस की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 19वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन दिए. इसके बाद मैच पूरी तरह मुंबई के पक्ष में दिखाई दे रहा था.

हालांकि असली सस्पेंस आखिरी ओवर को लेकर था. सभी को उम्मीद थी कि कप्तान सूर्याकुमार यादव अनुभवी या भरोसेमंद गेंदबाज को जिम्मेदारी देंगे, लेकिन उन्होंने युवा ऑलराउंडर राज अंगद बावा पर भरोसा जताया. यह फैसला आखिरकार मुंबई इंडियंस पर भारी पड़ गया. आखिरी ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने दबाव में शानदार बल्लेबाजी करते हुए महत्वपूर्ण रन बटोरे. अंतिम गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने आरसीबी को यादगार जीत दिला दी. भुवनेश्वर की इस छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी ने मैच का पूरा रुख बदल दिया.

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मैच खत्म होने के बाद सूर्याकुमार यादव से आखिरी ओवर को लेकर सवाल पूछे गए. उन्होंने अपने युवा खिलाड़ी का खुलकर बचाव किया. सूर्या ने कहा कि राज अंगद बावा डेथ ओवर्स की लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे और इस सीजन में उन्होंने खुद को एक बेहतर ऑलराउंडर के रूप में साबित किया है.

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उन्होंने यह भी कहा कि बावा ने लगभग मैच जिता ही दिया था. सूर्याकुमार यादव ने हार का जिम्मेदार केवल गेंदबाजी को नहीं माना. उनका कहना था कि मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी और टीम लगभग 10 से 15 रन कम बना पाई. कप्तान के बयान से साफ नजर आया कि वह अपने फैसले से पूरी तरह संतुष्ट थे.

इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू अंक तालिका में 14 अंकों के साथ पहले स्थान पर पहुंच गई है. टीम का नेट रन रेट भी बाकी सभी टीमों से बेहतर है. दूसरी ओर, मुंबई इंडियंस का यह सीजन बेहद निराशाजनक रहा. 11 मैचों में सिर्फ 6 अंक हासिल करने वाली टीम अब प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है.