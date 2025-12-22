टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना जितना जरूरी होता है, उतना ही शर्मनाक माना जाता है बिना खाता खोले आउट होना, यानी ‘डक’. आमतौर पर एक-दो डक किसी भी मैच में देखने को मिल जाते हैं और यह बेहद आम है.

क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसे मुकाबले भी दर्ज हैं, जहां पूरी टीम के कई बल्लेबाज शून्य पर पवेलियन लौटे और यह रिकॉर्ड बन गया. टी20 इंटरनेशनल में एक मैच में सबसे ज्यादा डक का रिकॉर्ड आज भी हैरान कर देता है.

चेक गणराज्य बनाम तुर्की

टी20 इंटरनेशनल में एक मैच में सबसे ज्यादा डक का रिकॉर्ड चेक गणराज्य और तुर्की के मुकाबले में दर्ज है. 30 अगस्त 2019 को इलफोव काउंटी में खेले गए इस मैच में तुर्की की टीम ने बल्लेबाजी में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया. तुर्की के 9 बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हो गए. यह टी20 इंटरनेशनल इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड माना जाता है. इस मैच को चेक गणराज्य ने आसानी से अपने नाम कर लिया था.

वेस्टइंडीज बनाम जिम्बाब्वे

28 फरवरी 2010 को पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीम भी इस अनचाहे रिकॉर्ड का हिस्सा बनी. इस मैच में वेस्टइंडीज के 8 बल्लेबाज डक पर आउट हुए. मैच जिम्बाब्वे ने जीता, लेकिन यह मुकाबला आज भी वेस्टइंडीज के लिए एक काले अध्याय की तरह याद किया जाता है.

मलेशिया बनाम चीन

26 जुलाई 2023 को कुआलालंपुर में खेले गए टी20 मैच में चीन की टीम पूरी तरह बिखर गई. इस मुकाबले में 8 बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हो गए. मलेशिया ने इस मैच में पूरी तरह दबदबा बनाते हुए जीत दर्ज की और यह मैच चीन के लिए बेहद निराशाजनक साबित हुआ.

स्वाजीलैंड बनाम युगांडा

19 अक्टूबर 2021 को किगाली में खेले गए मुकाबले में स्वाजीलैंड की टीम ने बल्लेबाजी में बेहद खराब प्रदर्शन किया. टीम के 7 बल्लेबाज डक पर आउट हो गए. इस मैच को युगांडा ने जीता और स्वाजीलैंड को बड़ी हार का सामना करना पड़ा.

लक्जमबर्ग बनाम स्विट्जरलैंड

31 जुलाई 2022 को वांता में खेले गए मैच में स्विट्जरलैंड की टीम के 7 बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हो गए. इस मुकाबले में लक्जमबर्ग विजेता रहा और यह मैच यूरोपीय टी20 क्रिकेट के लिए भी एक अनोखा रिकॉर्ड बन गया.