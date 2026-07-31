IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटSL के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट

SL के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट

IND vs SL Test: भारतीय क्रिकेट टीम की अगली टेस्ट सीरीज श्रीलंका के खिलाफ है, जिसके लिए स्क्वॉड का ऐलान हो चुका है. जानिए श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 भारतीय कौन हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 31 Jul 2026 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम का अगला दौरा श्रीलंका का है, जहां 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी. शुभमण गिल की कप्तानी में BCCI टीम का ऐलान कर चुकी है. रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है, जसप्रीत बुमराह भी टीम में शामिल हैं. हालांकि बुमराह और साईं सुदर्शन का खेलना उनकी फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगा. सारांश जैन के रूप में नए खिलाड़ी को स्क्वॉड में शामिल किया गया है, जो निचले क्रम में बल्लेबाजी को मजबूत बना सकते हैं. यहां हम आपको उन 5 भारतीय बल्लेबाजों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

1. सचिन तेंदुलकर

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 25 मैचों की 36 पारियों में 1995 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 203 रन है. श्रीलंका के खिलाफ सचिन टेस्ट में 9 शतक लगा चुके हैं, इसके आलावा 6 अर्धशतक जड़े.

2. राहुल द्रविड़

पूर्व कप्तान और पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. द्रविड़ ने 20 टेस्ट मैचों की 32 पारियों में 1508 रन बनाए. श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 3 शतक और 9 अर्धशतक जड़े, 177 उनका सर्वाधिक स्कोर रहा.

यह भी पढ़ें- 'अब खेलों में भी भगवा ब्रांडिंग', हॉकी टीम की भगवा जर्सी पर भड़के ये दिग्गज

3 वीरेंद्र सहवाग

पूर्व ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने श्रीलंका के खिलाफ 11 टेस्ट की 18 पारियों में 1239 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 3 अर्धशतक शामिल रहे. सहवाग का श्रीलंका के खिलाफ सर्वाधिक स्कोर 293 का रहा, वह ट्रिपल सेंचुरी से चूक गए थे.

4. मोहम्मद अजहरुद्दीन 

भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. 1985 से 1999 के बीच अजहरुदीन ने श्रीलंका के खिलाफ 17 टेस्ट की 23 पारियों में 1215 रन बनाए. श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 5 शतक और 4 अर्धशतक जड़े. उनका सर्वाधिक स्कोर 199 रहा, वह दोहरे शतक से मात्र 1 रन से चूक गए थे.

यह भी पढ़ें- CWG में 31 जुलाई को भारतीय खिलाड़ियों का शेड्यूल, नीरज चोपड़ा की गोल्ड पर नजर

5. विराट कोहली

पांचवें नंबर पर विराट कोहली हैं, जो अब भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं. कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 11 टेस्ट की 18 पारियों में 1085 रन बनाए. वह टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी भी हैं, उन्होंने 243 रन बनाए थे. उनसे आगे सिर्फ सहवाग (293) हैं. कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 5 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं.


SL के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में ये भारत की तीसरी सीरीज है. अभी तक खेले 9 मैचों में भारत ने 4 जीते हैं और 4 हारे हैं, 1 मुकाबला ड्रा रहा था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 31 Jul 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar India Vs Sri Lanka Test Series VIRAT KOHLI IND Vs SL Test India Tour Of Sri Lanka 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
SL के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट
SL के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट
क्रिकेट
PAK को लगा बड़ा झटका, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शान मसूद
PAK को लगा बड़ा झटका, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शान मसूद
क्रिकेट
'हैरान हूं', हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवशी को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'हैरान हूं', हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवशी को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
क्रिकेट
अश्विन की मांग-इस खिलाड़ी को 2027 वर्ल्ड कप में दें मौका, 2022 में खेला था आखिरी ODI
अश्विन की मांग-इस खिलाड़ी को 2027 वर्ल्ड कप में दें मौका, 2022 में खेला था आखिरी ODI
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट: PM मोदी के मॉर्फ्ड फोटो पर एक्शन, इंस्टा फेसबुक पर FIR, Meta के इंडिया हेड का भी नाम
CJP प्रोटेस्ट: PM मोदी के मॉर्फ्ड फोटो पर एक्शन, इंस्टा फेसबुक पर FIR, Meta के इंडिया हेड का भी नाम
महाराष्ट्र
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
इंडिया
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
स्पोर्ट्स
PAK को लगा बड़ा झटका, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शान मसूद
PAK को लगा बड़ा झटका, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शान मसूद
साउथ सिनेमा
Box Office: दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूला बजट
दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूल लिया बजट
इंडिया
Xप्लेन: 'चाहत' और 'हकीकत' के बीच झूलती पीढ़ी! भारत में प्रजनन दर गिरने की कहानी क्या?
'चाहत' और 'हकीकत' में झूलती पीढ़ी! भारत में प्रजनन दर गिरने की कहानी क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: चंद्रशेखर आजाद ने उतारे उम्मीदवार, 45 सीटों की पूरी लिस्ट देखें यहां
यूपी चुनाव: चंद्रशेखर आजाद ने उतारे उम्मीदवार, 45 सीटों की पूरी लिस्ट देखें यहां
इंडिया
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget