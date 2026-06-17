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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सCristiano Ronaldo Georgina Rodriguez: '12 करोड़' की घड़ी, 27 करोड़ का हीरे का सेट, रोनाल्डो-जॉर्जिना पहनते हैं इतनी महंगी चीजें, कीमत जान चौंक जाएंगे

Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez: '12 करोड़' की घड़ी, 27 करोड़ का हीरे का सेट, रोनाल्डो-जॉर्जिना पहनते हैं इतनी महंगी चीजें, कीमत जान चौंक जाएंगे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज की जीवनशैली को नेटफ्लिक्स के शो आई एम जॉर्जिना में दिखाया गया है. स्टीवन स्टोन ज्वैलर्स ने दोनों की सबसे मूल्यवान वस्तुओं का आकलन किया है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 17 Jun 2026 06:50 AM (IST)
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क्रिस्टियानो रोनाल्डो को महंगी घड़ियों के साथ-साथ महंगी गाड़ियों का भी बहुत शौक है. ब्रिटिश वेबसाइट द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया का यह दिग्गज फुटबॉलर 12 करोड़ रुपये से भी अधिक कीमत की घड़ी का मालिक है. वहीं, रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड और पार्टनर जॉर्जिना रोड्रिगेज के पास 27 करोड़ रुपये से भी अधिक मूल्य का हीरों का एक सेट है.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज की जीवनशैली को नेटफ्लिक्स के शो आई एम जॉर्जिना में दिखाया गया है. स्टीवन स्टोन ज्वैलर्स ने दोनों की सबसे मूल्यवान वस्तुओं का आकलन किया है. इन वस्तुओं में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज की सगाई की अंगूठियों से लेकर उनकी शानदार फ्रैंक मुलर घड़ी भी शामिल है. दोनों की सगाई की अंगूठियों की कीमत 6 लाख पाउंड, यानी लगभग 6.11 करोड़ रुपये बताई गई है.

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स्टोन का मानना है कि इन सभी वस्तुओं की कुल कीमत 56 करोड़ रुपये है। 37 वर्षीय पुर्तगाली स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलरों में से एक हैं. स्टोन के मुताबिक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो स्टड ईयररिंग्स पहनते हैं, उनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये है. हाल के वर्षों में उन्हें महंगी घड़ियों का शौक भी चढ़ा है.

28 वर्षीय जॉर्जिना रोड्रिगेज सोशल मीडिया पर अपने आभूषणों की चमक बिखेरती रहती हैं. नेटफ्लिक्स के एक शो के प्रमोशन के दौरान जॉर्जिना ने हीरों का एक सेट पहना था, जिसमें एक शानदार हार, ड्रॉप ईयररिंग्स और एक अंगूठी शामिल थी. उस अंगूठी की कीमत 27.52 करोड़ रुपये बताई जाती है। इसके अलावा, जॉर्जिना ने नीलम जड़ित एक दूसरी अंगूठी भी पहनी हुई थी, जिसकी कीमत 7.64 करोड़ रुपये थी.

साल 2021 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिगेज को सगाई के दौरान जो अंगूठी उपहार में दी थी, उसकी कीमत 6.12 करोड़ रुपये थी.

पिछले साल हुए कान फिल्म समारोह में जॉर्जिना रोड्रिगेज 25,000 पाउंड मूल्य की ईयररिंग्स पहने हुए दिखाई दी थीं. ईयररिंग्स के अलावा, जॉर्जिना रोड्रिगेज को अपनी तर्जनी उंगली में 10 कैरेट मार्कीज़ कट हीरे की अंगूठी पहने हुए भी देखा गया था. स्टोन का कहना है कि उस अंगूठी की कीमत करीब 2.04 करोड़ रुपये थी.

जॉर्जिना रोड्रिगेज को हीरे बेहद पसंद हैं. यह सुनकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उन्होंने अपने लुई वुइटन ज्वेलरी केस के लिए भी लगभग 1.1 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.

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Published at : 17 Jun 2026 06:48 AM (IST)
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