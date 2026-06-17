ईरान के साथ अमेरिका में हुआ बुरा सलूक, मैच खत्म हुआ और कहा देश से निकल जाओ

फीफा विश्व कप 2026 में ईरान की टीम को सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. टीम को टूर्नामेंट के दौरान कई प्रशासनिक और यात्रा संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलने के बाद ईरानी खेमे ने खुलकर अपनी परेशानी सामने रखी है.

लॉस एंजिल्स के सोफी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में ईरान ने शानदार संघर्ष दिखाया और दो बार पिछड़ने के बावजूद मैच 2-2 से बराबर कराया. लेकिन मुकाबले के बाद चर्चा खेल से ज्यादा टीम की परिस्थितियों को लेकर होने लगी.

ईरान के मुख्य कोच अमीर घालेनोइ ने दावा किया कि उनकी टीम को लगातार यात्रा और सख्त नियमों के कारण परेशानी झेलनी पड़ रही है. उनके अनुसार टीम को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने की अनुमति नहीं मिली, जिसके कारण खिलाड़ियों को मेक्सिको के तिजुआना शहर में अपना बेस बनाना पड़ा.

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कोच ने बताया कि खिलाड़ियों को मैच के दिन अमेरिका आना पड़ता है और मुकाबला खत्म होते ही वापस मेक्सिको लौटना होता है. उनका मानना है कि इससे खिलाड़ियों की रिकवरी और तैयारी दोनों प्रभावित हो रही हैं. उन्होंने कहा कि टीम ने टूर्नामेंट के दौरान मैदान से ज्यादा समय यात्रा में बिताया है.

ईरानी कप्तान मेहदी तारेमी ने भी स्थिति पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि टीम को उम्मीद है कि फीफा भविष्य में उनकी मदद करेगा. तारेमी ने यह भी बताया कि ईरान फुटबॉल फेडरेशन से जुड़े कुछ अधिकारियों और सहयोगी स्टाफ को अमेरिका यात्रा की अनुमति नहीं मिल सकी.

मैच के दौरान भी माहौल पूरी तरह सामान्य नहीं था. राष्ट्रगान के समय कुछ दर्शकों ने विरोध दर्ज कराया, जिससे शुरुआती माहौल तनावपूर्ण दिखाई दिया. हालांकि मुकाबला शुरू होने के बाद दोनों टीमों को दर्शकों का भरपूर समर्थन मिला.

अगर खेल की बात करें तो ईरान ने शानदार जुझारूपन दिखाया. दुनिया की शीर्ष 20 टीमों में शामिल ईरान ने 85वीं रैंकिंग वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ हार नहीं मानी और आखिर तक लड़ते हुए एक अंक हासिल किया.

अब ईरान की नजर अगले मुकाबलों पर होगी, लेकिन मैदान के बाहर की चुनौतियां भी टीम के लिए उतनी ही बड़ी परीक्षा बनी हुई हैं. विश्व कप जैसे बड़े मंच पर यह मामला आने वाले दिनों में और चर्चा का विषय बन सकता है.

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