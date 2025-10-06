4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा

ENG vs AUS Lord Test: लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को “क्रिकेट का मक्का” कहा जाता है, लेकिन साल 1888 में यही मैदान बल्लेबाजों की कब्रगाह बन गया था. जी हां, उस ऐतिहासिक टेस्ट मैच में महज चार घंटे के भीतर 27 विकेट गिर गए थे. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया यह मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे अनोखे और डरावने टेस्ट मैचों में से एक माना जाता है.

बल्लेबाजों के लिए ‘हॉरर शो’ बना लॉर्ड्स

यह मुकाबला 16 और 17 जुलाई 1888 को खेला गया था. पहले दिन का खेल देखते हुए लगा कि पिच थोड़ी मुश्किल है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले दिन यह ऐसी तबाही मचाएगी. पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम 116 रन पर ढेर हो गई. इंग्लैंड की टीम ने दिन का अंत 3 विकेट पर 18 रन के साथ किया. मुकाबले के पहले दिन ही 13 इस पिच पर 13 विकेट गिर गए.

दूसरे दिन का सूरज जैसे ही निकला, लॉर्ड्स की पिच मानों नागिन की तरह लहराने लगी. इंग्लैंड की टीम 53 रन पर सिमट गई. गेंद इतनी घूम रही थी कि बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद अंदर जा रही है या बाहर. गेंदबाजों ने हवा और सतह दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल किया.

ऑस्ट्रेलिया भी नहीं बची, इंग्लैंड का हाल और बुरा

पहली पारी में 63 रन की बढ़त हासिल करने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार बल्लेबाजी करने उतरी तो लगा कि वे इंग्लैंड को बड़ा लक्ष्य देंगे, लेकिन वहां भी हालात वही, पूरी टीम सिर्फ 60 रन पर ढेर. इंग्लैंड के गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की और विकेटों की झड़ी लगा दी.

अब इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 124 रन चाहिए थे. सुनने में यह आसान लक्ष्य लग रहा था, लेकिन लॉर्ड्स की पिच ने एक बार फिर सबको धोखा दे दिया. इंग्लैंड की दूसरी पारी 62 रन पर खत्म हो गई यानी लक्ष्य का आधा भी नहीं बना पाई.

सिर्फ दो दिन में खत्म हुआ टेस्ट

इस मैच का नतीजा दो दिन में ही आ गया. यह उन चुनिंदा टेस्ट मैचों में से एक है जो 48 घंटे से भी कम समय में खत्म हो गया. इस ऐतिहासिक मैच में कुल 40 विकेट गिरे और दोनों टीमों ने मिलकर सिर्फ 291 रन बनाए.

दिलचस्प बात यह है कि लगभग 136 साल बाद, 2024 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया टेस्ट भी सिर्फ दो दिन में खत्म हुआ था, जिससे 1888 का यह लॉर्ड्स टेस्ट एक बार फिर चर्चा में आ गया.