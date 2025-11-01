Virat Kohli Record: जब क्रिकेट की बात होती है, तो विराट कोहली का नाम सबसे पहले ज़ुबान पर आता है. रन मशीन, चेज मास्टर, या फिर रिकॉर्ड ब्रेकर, उन्हें जो भी कहें, कम है. साल 2012 से 2019 तक उन्होंने विश्व क्रिकेट पर ऐसा राज किया कि हर गेंदबाज को उनके सामने घुटने टेंकने पड़े. हर फॉर्मेट उन्होंने शानदार खेल दिखाया, लेकिन वनडे में तो वह किसी तूफ़ान से कम नही हैं.

विराट सिर्फ रन नहीं बनाते थे, बल्कि उन्हें गति, निरंतरता और बेहतरीन शॉट सेलेक्शन के साथ बनाते थे. यही वजह है कि आज उनके नाम ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन है. आइए जानते हैं कोहली के वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जो शायद आने वाली पीढ़ियां भी नही तोड़ पाएंगी.

सबसे ज्यादा वनडे शतक

कोहली ने 50 से ज्यादा वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा दिया था. वनडे में अब तक वो 51 शतक लगा चुके हैं. रोहित शर्मा 33 शतकों के साथ नंबर तीन पर है, लेकिन उनके करीब पहुंचना नामुमकिन हैं. यह रिकॉर्ड आने वाले दशकों तक सुरक्षित दिखता है.

सबसे तेज 10,000 वनडे रन

विराट के नाम सबसे तेज 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने सिर्फ 205 पारियों में 10,000 रन पूरे किए हैं. सचिन से 54 पारियां कम! यह बताता है कि उनका फिटनेस, फॉर्म और निरंतरता का स्तर कितना अलग है.

सबसे तेज 11,000 और 12,000 वनडे रन

कोहली ने 11,000 रन 222 पारियों में और 12,000 रन 242 पारियों में पूरे किए. जहां सचिन को इसमें 300 पारियां लगीं, वही कोहली ने इसे ‘बच्चों का खेल’ बना दिया. उनका ये रिकॉर्ड शायद ही अब कोई तोड़ पाए.

सबसे तेज 13,000 वनडे रन

इसके बाद कोहनी ने रनगति को थमने नही दिया. उन्होंने 267 पारियों में 13,000 रन पूरे कर एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. यह रिकॉर्ड सचिन ने 321 पारियों में बनाया था.

सबसे तेज 8,000 और 9,000 वनडे रन

एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के रिकॉर्ड भी कोहली ने चंद महीनों में तोड़ दिए. उन्होंने 9,000 रन डिविलियर्स से 11 पारियां पहले और 8,000 रन 7 पारियां पहले पूरे किए.

सबसे तेज 27,000 अंतरराष्ट्रीय रन

यह कोहली की संपूर्णता का प्रतीक है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 रन सिर्फ 594 पारियों में पूरे किए हैं. जबकि सचिन जैसे दिग्गज को इसके लिए 623 पारियां लगी थी.

ये विराट कोहली के ऐसे माइलस्टोन हैं, जिन्हें किसी भी बल्लेबाज के लिए तोड़ना आसान नही होगा.