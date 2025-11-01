हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सVirat Kohli Record: सचिन-रोहित सब पीछे, विराट कोहली के ये हैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना नामुमकिन

Virat Kohli Record: सचिन-रोहित सब पीछे, विराट कोहली के ये हैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना नामुमकिन

विराट कोहली ने क्रिकेट में ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन है. सचिन से लेकर डिविलियर्स तक को पीछे छोड़ते हुए कोहली ने साबित किया कि क्यों उन्हें 'किंग ऑफ क्रिकेट' कहते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 01 Nov 2025 07:53 AM (IST)
Preferred Sources

Virat Kohli Record: जब क्रिकेट की बात होती है, तो विराट कोहली का नाम सबसे पहले ज़ुबान पर आता है. रन मशीन, चेज मास्टर, या फिर रिकॉर्ड ब्रेकर, उन्हें जो भी कहें, कम है. साल 2012 से 2019 तक उन्होंने विश्व क्रिकेट पर ऐसा राज किया कि हर गेंदबाज को उनके सामने घुटने टेंकने पड़े. हर फॉर्मेट उन्होंने शानदार खेल दिखाया, लेकिन वनडे में तो वह किसी तूफ़ान से कम नही हैं.

विराट सिर्फ रन नहीं बनाते थे, बल्कि उन्हें गति, निरंतरता और बेहतरीन शॉट सेलेक्शन के साथ बनाते थे. यही वजह है कि आज उनके नाम ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन है. आइए जानते हैं कोहली के वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जो शायद आने वाली पीढ़ियां भी नही तोड़ पाएंगी.

सबसे ज्यादा वनडे शतक 

कोहली ने 50 से ज्यादा वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा दिया था. वनडे में अब तक वो 51 शतक लगा चुके हैं. रोहित शर्मा 33 शतकों के साथ नंबर तीन पर है, लेकिन उनके करीब पहुंचना नामुमकिन हैं. यह रिकॉर्ड आने वाले दशकों तक सुरक्षित दिखता है.

सबसे तेज 10,000 वनडे रन

विराट के नाम सबसे तेज 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने सिर्फ 205 पारियों में 10,000 रन पूरे किए हैं. सचिन से 54 पारियां कम! यह बताता है कि उनका फिटनेस, फॉर्म और निरंतरता का स्तर कितना अलग है.

सबसे तेज 11,000 और 12,000 वनडे रन

कोहली ने 11,000 रन 222 पारियों में और 12,000 रन 242 पारियों में पूरे किए. जहां सचिन को इसमें 300 पारियां लगीं, वही कोहली ने इसे ‘बच्चों का खेल’ बना दिया. उनका ये रिकॉर्ड शायद ही अब कोई तोड़ पाए.

सबसे तेज 13,000 वनडे रन

इसके बाद कोहनी ने रनगति को थमने नही दिया. उन्होंने 267 पारियों में 13,000 रन पूरे कर एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. यह रिकॉर्ड सचिन ने 321 पारियों में बनाया था.

सबसे तेज 8,000 और 9,000 वनडे रन

एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के रिकॉर्ड भी कोहली ने चंद महीनों में तोड़ दिए. उन्होंने 9,000 रन डिविलियर्स से 11 पारियां पहले और 8,000 रन 7 पारियां पहले पूरे किए.

सबसे तेज 27,000 अंतरराष्ट्रीय रन

यह कोहली की संपूर्णता का प्रतीक है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 रन सिर्फ 594 पारियों में पूरे किए हैं. जबकि सचिन जैसे दिग्गज   को इसके लिए 623 पारियां लगी थी.

ये विराट कोहली के ऐसे माइलस्टोन हैं, जिन्हें किसी भी बल्लेबाज के लिए तोड़ना आसान नही होगा. 

Published at : 01 Nov 2025 07:52 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Cricket Records VIRAT KOHLI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-US Deal: ट्रंप के टैरिफ के बीच अमेरिका और भारत के बीच बड़ी डिफेंस डील, टेंशन में PAK, चीन के उड़ जाएंगे होश!
टैरिफ के बीच US और भारत के बीच बड़ी डिफेंस डील, टेंशन में PAK, चीन के उड़ जाएंगे होश!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
टेलीविजन
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड; आंकड़े हैरान करने वाले
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

सगे बेटे पर पापी मां की खूनी नजर
Tejashwi का प्रण बनाम NDA का 'संकल्प'!
Bihar Election: छोटे सरकार की 'अनंत' कथा !
अस्पताल के बाहर दुलारचंद के समर्थकों का प्रदर्शन
कैसे हुई अनंत और दुलारचंद की भिड़ंत?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-US Deal: ट्रंप के टैरिफ के बीच अमेरिका और भारत के बीच बड़ी डिफेंस डील, टेंशन में PAK, चीन के उड़ जाएंगे होश!
टैरिफ के बीच US और भारत के बीच बड़ी डिफेंस डील, टेंशन में PAK, चीन के उड़ जाएंगे होश!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
टेलीविजन
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड; आंकड़े हैरान करने वाले
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
विश्व
‘अब पाकिस्तान कोई और जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान
‘अब पाकिस्तान कोई जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
हेल्थ
क्या बाल तोड़ से हो सकती है मौत, जानें किस स्टेज में होती है यह दिक्कत?
क्या बाल तोड़ से हो सकती है मौत, जानें किस स्टेज में होती है यह दिक्कत?
जनरल नॉलेज
इतनी भीड़ के बाद भी पैसेंजर ट्रेन में क्यों नहीं बढ़ाते डिब्बे, क्या इसके पीछे की वजह?
इतनी भीड़ के बाद भी पैसेंजर ट्रेन में क्यों नहीं बढ़ाते डिब्बे, क्या इसके पीछे की वजह?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget