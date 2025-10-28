IND vs AUS T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले हमेशा रोमांचक रहते हैं. टी20 जैसे हाई स्कोरिंग फॉर्मेट में जब गेंदबाज अपनी लय में हों, तो वही मैच का रुख बदल देते हैं. टी20 इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब गेंदबाजों ने अपनी धारदार गेंदबाजी से भारत और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया है. जानिए भारत-ऑस्ट्रेलिया के हाईवोल्टेज मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों के बारे में

जसप्रीत बुमराह

2016 से 2024 के बीच जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 मैचों में गेंदबाजी की और 17 विकेट झटके. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/16 रहा है. बुमराह टी20 जैसे तेज फॉर्मेट में काफी प्रभावशाली माने जाते हैं. अपनी यॉर्कर और सटीक लाइन-लेंथ से बुमराह ने कई बार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ाई हैं.

अक्षर पटेल

भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल ने 2022 से अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की है. उन्होंने सिर्फ 9 मैचों में 15 विकेट हासिल किए हैं. अक्षर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/16 रहा है, जो दिखाता है कि वो मिडल ओवर्स में कितने कारगर साबित हुए हैं.

जेसन बेहरेनडॉर्फ

ऑस्ट्रेलिया की ओर से जेसन बेहरेनडॉर्फ ने भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 10 मैचों में 13 विकेट लिए, जिसमें उनका बेस्ट स्पेल 4/21 रहा. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने कई बार भारत की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को मुश्किल में डाला है.

एडम जैम्पा

स्पिनर एडम जैम्पा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.उन्होंने भारत के खिलाफ 16 मैचों में 12 विकेट अपने नाम किए हैं. जैम्पा की गेंदबाजी में निरंतरता देखने को मिलती है.

शेन वॉटसन

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने 8 मैचों में 10 विकेट झटके अपने नाम किए हैं. वॉटसन अपने तेज गेंदों और बाउंसर से भारतीय बल्लेबाजों को चकमा देते रहे हैं.

आर. अश्विन

भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज आर. अश्विन ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 मैचों में 10 विकेट झटके है. अश्विन ने अपनी चालाक स्पिन से कई बार मैच का रुख पलट दिया है.

भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार भी इस लिस्ट में शुमार हैं. उन्होंन 9 मैचों में 9 विकेट लिए हैं. उनके स्विंग और नियंत्रण ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को शुरुआती झटके दिए. डेथ ओवर में भी वह हमेशा भरोसेमंद रहे हैं.