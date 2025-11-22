Most runs in Border-Gavaskar Trophy: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी हमेशा से टेस्ट क्रिकेट की सबसे रोमांचक और प्रतिष्ठित सीरीज मानी जाती है. इस मुकाबले में बल्लेबाजों के सामने चुनौती भी बड़ी होती है और इतिहास बनाने का मौका भी. इसी प्रत‍िस्पर्धा भरे मंच पर कुछ दिग्गजों ने रन बनाने के ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिन्हें आज तक तोड़ना बेहद मुश्किल साबित हुआ है.

सचिन तेंदुलकर

इस खास मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में सबसे ऊपर हैं सचिन तेंदुलकर. जिन्होंने 1996 से 2013 तक इस ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन किया. 34 मैचों की 65 पारियों में सचिन ने 3262 रन बनाए, जिसमें नाबाद 241 जैसी यादगार पारी भी शामिल है. 56.24 की औसत और नौ शतक तेंदुलकर के BGT रिकॉर्ड को बेहद खास बनाते हैं.

रिकी पोंटिंग

दूसरे नंबर पर हैं ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग, जिन्होंने 2555 रन बनाए. 29 मैचों में 8 शतकों के साथ पोंटिंग ने भारत के खिलाफ हमेशा दमदार प्रदर्शन किया. हालांकि सचिन के आंकड़े को पार करने में वह पीछे रह गए, लेकिन इस ट्रॉफी में उनका प्रभाव काफी बड़ा रहा.

वीवीएस लक्ष्मण

भारत के ‘क्राइसिस मैन’ कहे जाने वाले वीवीएस लक्ष्मण तीसरे नंबर पर मौजूद हैं. 54 पारियों में 2434 रन के साथ लक्ष्मण का BGT रिकॉर्ड उनकी काबिलियत और क्लासिक बल्लेबाजी की पहचान है. 2001 कोलकाता टेस्ट में खेली गई उनकी 281 रन की पारी आज भी इस ट्रॉफी का सबसे बड़ा आकर्षण मानी जाती है.

स्टीव स्मिथ

चौथे स्थान पर हैं मौजूदा दौर के सबसे सफल टेस्ट बल्लेबाजों में शामिल स्टीव स्मिथ, जिन्होंने 2013 से 2025 के बीच 2201 रन बनाए. स्मिथ ने मात्र 23 मैच में ही 10 शतक लगा दिए. औसत 57.92 और 192 का बेस्ट स्कोर बताता है कि वह भारतीय गेंदबाजों के लिए कितने खतरनाक रहे हैं.

विराट कोहली

पांचवें स्थान पर हैं भारतीय टेस्ट क्रिकेट को एक नई दिशा देने वाले विराट कोहली. जिन्होंने 51 पारियों में 2169 रन बनाए. नौ शतक समेत कोहली का BGT रिकॉर्ड हमेशा ही मजबूत रहा है. उनका आक्रामक अंदाज और चुनौती की भूख उन्हें इस प्रतिष्ठित सूची में मजबूती से जगह दिलाती है.