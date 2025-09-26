Asia Cup T20 Record: एशिया कप का टी20 फॉर्मेट हमेशा से हाई स्कोरिंग और रोमांचक रहा है. यहां बल्लेबाज अक्सर बल्ले से आग उगलते हैं और दर्शकों को चौकों-छक्कों की बारिश देखने को मिलती है. ऐसे कई मौके आए हैं जब दो टीमों के बीच मुकाबला रन-फेस्ट में बदल गया और स्कोरबोर्ड पर जमकर रन जुड़ गए हैं. आइए जानते हैं उन मुकाबलों के बारे में, जहां एशिया कप टी20 के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच एग्रीगेट दर्ज हुए.

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका, दुबई 2022

1 सितंबर 2022 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच ऐसा मैच खेला गया जिसे फैंस लंबे वक्त तक याद रखेंगे. इस मुकाबले में दोनों टीमों ने मिलकर 367 रन बना दिए थे. इस दौरान कुल 15 विकेट गिरे और रन रेट 9.33 रहा. इस मैच में बल्लेबाजों ने हर ओवर में बड़े शॉट्स खेले, जिससे स्कोर लगातार बढ़ता रहा.

भारत बनाम पाकिस्तान, दुबई 2022

एशिया कप की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता वाले मैच में भी रन बरसे हैं. 4 सितंबर 2022 को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेले गए टी20 मुकाबले में दोनों टीमों ने मिलकर 363 रन बना डाले थे. केवल 39.5 ओवर में ही इतना बड़ा स्कोर बना, जिससे मैच का रोमांच आखिरी गेंद तक बना रहा था. फैंस के लिए यह मुकाबला भावनाओं और चौकों-छक्कों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था.

भारत बनाम ओमान, अबू धाबी 2025

19 सितंबर 2025 को अबू धाबी में खेले गए भारत और ओमान के मैच में 355 रनों का पहाड़ खड़ा हो गया था. यह मुकाबला पूरी तरह भारत के दबदबे वाला रहा, जहां टीम इंडिया ने एकतरफा अंदाज में जीत हासिल की थी. इस मैच में भी कुल 12 विकेट गिरे और रन रेट 8.87 रहा.

हांगकांग बनाम ओमान, फतुल्लाह 2016

19 फरवरी 2016 को फतुल्लाह में हांगकांग और ओमान के बीच हुए मुकाबले में भी दोनो टीमों ने मिलकर 355 रन बना दिए थे. दोनों टीमें हालांकि एसोसिएट नेशन थी, लेकिन उनके खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच को यादगार बना दिया.

अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका, शारजाह 2022

3 सितंबर 2022 को शारजाह में अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें कुल 354 रन बने. यह मैच भी हाई स्कोरिंग रहा और दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने आक्रामक बल्लेबाजी कर दर्शकों को भरपूर मनोरंजन दिया था.