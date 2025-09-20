T20I Record: टी20 क्रिकेट में कभी-कभी गेंदबाजों का सामना बल्लेबाजों की तेज आक्रमकता से होता है. भारतीय टीम के कुछ गेंदबाजों ने टी20 इंटरनेशनल में खेले गए मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन खर्च करने जैसी परिस्थिति का सामना किया है. आइए जानते हैं उन भारतीय गेंदबाजों के बारे में जिन्होंने एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाए हैं.

प्रसिद्ध कृष्णा – 68 रन

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने 28 नवंबर 2023 को गुवाहाटी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में चार ओवर में 68 रन लुटा दिए थे. इस पारी में उन्होंने कोई विकेट भी नहीं लिया और उनका इकॉनमी रेट तो 17.00 का था. यह पारी उनके करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण पारियों में से एक साबित हुई.

युजवेंद्र चहल - 64 रन

21 फरवरी 2018 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में युजवेंद्र चहल को भी काफी मेहनत करनी पड़ी थी. अपने गेंदबाजी के चार ओवर में उन्होंने 64 रन खर्च कर दिए और कोई विकेट भी नहीं लिया. इस दौरान उनका इकॉनमी रेट 16.00 का रहा. चहल जैसे अनुभवी स्पिनर के लिए यह एक मुश्किल दिन साबित हुआ.

अर्शदीप सिंह – 62 रन

2 अक्टूबर 2022 को गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अर्शदीप सिंह ने चार ओवर में 62 रन दिए थे और अपने टी20 करियर का सबसे मंहगा स्पेल डाला था, लेकिन इस दौरान उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किए. उनका इकॉनमी रेट 15.50 रहा. भले ही उनके स्पेल में रन ज्यादा गए, लेकिन विकेट लेकर उन्होंने टीम को कुछ हद तक राहत दी थी.

जोगिंदर शर्मा – 57 रन

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन खर्च करने के रिकॉर्ड में जोगिंदर शर्मा का नाम भी शामिल है. 19 सितंबर 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ डरबन में उन्होंने चार ओवर में 57 रन दिए थे और कोई विकेट नहीं लिया. इस दौरान उनका इकॉनमी रेट 14.25 रहा. इस पारी के बावजूद जोगिंदर का नाम 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो के रूप में याद किया जाता है.

दीपक चाहर - 56 रन

6 दिसंबर 2019 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ हैदराबाद में दीपक चाहर बहुत मंहगे साबित हुए थे. उन्होंने चार ओवर में 56 रन लुटा दिए थे, लेकिन उनके खाते में 1 विकेट भी आया था. इस दौरान उनका इकॉनमी रेट 14.00 का रहा. यह पारी दीपक चाहर के लिए चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन विकेट लेकर उन्होंने टीम को थोड़ी राहत दिलाई थी.