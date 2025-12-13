Lionel Messi India tour 2025: लियोनेल मेसी शनिवार तड़के कोलकाता पहुंचे और उनके आते ही शहर में जश्न का माहौल बन गया. एयरपोर्ट से लेकर होटल तक सड़कों के दोनों ओर हजारों फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए जमा दिखे. कड़ी सुरक्षा में मेसी को होटल ले जाया गया. उनके साथ अर्जेंटीना के खिलाड़ी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी मौजूद रहे. इसी के साथ GOAT इंडिया टूर 2025 की आधिकारिक शुरुआत हो गई.

कोलकाता से हुई टूर की शुरुआत

GOAT इंडिया टूर की पहली झलक कोलकाता में देखने को मिली. यहां मेसी एक खास प्राइवेट मीट-एंड-ग्रीट सेशन में शामिल हुए, जो सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक चला. इस सेशन में चुनिंदा मेहमानों और आयोजकों को मेसी से मिलने का मौका मिला. इसके बाद मेसी दोपहर में हैदराबाद के लिए रवाना होने वाले हैं.

चार शहर, तीन दिन और कई बड़े इवेंट

कोलकाता के बाद मेसी का अगला पड़ाव हैदराबाद है. 13 दिसंबर की शाम यहां राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 7 बनाम 7 फुटबॉल मैच खेला जाएगा. इस मैच के बाद एक म्यूजिक कॉन्सर्ट भी आयोजित होगा, जिसमें खेल और मनोरंजन का अनोखा मेल देखने को मिलेगा.

14 दिसंबर को मेसी मुंबई पहुंचेंगे. यहां ब्रेबोर्न स्टेडियम में पैडल GOAT कप खेला जाएगा. इसके अलावा एक सेलेब्रिटी फुटबॉल मैच भी होगा, जिसमें बॉलीवुड के बड़े सितारे हिस्सा लेंगे. मुंबई के कार्यक्रम में फैशन शो, अर्जेंटीना के 2022 वर्ल्ड कप से जुड़ी यादगार चीजों की नीलामी और स्पेनिश म्यूजिकल इवनिंग भी शामिल है. बताया जा रहा है कि शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज मेहमान भी इसमें शामिल हो सकते हैं.

मुंबई इंवेट से पहले पुलिस ने जारी की खास एडवाइजरी

14 दिसंबर को वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले लियोनेल मेसी के कार्यक्रम को लेकर मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने बताया कि इवेंट के दिन कोलाबा, मरीन ड्राइव और आसपास की सड़कों पर भारी भीड़ की संभावना है. इसे देखते हुए कई इलाकों में सड़क डायवर्जन और पार्किंग पर रोक लगाई जाएगी. यात्रियों से अपील की गई है कि वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, निजी वाहनों से बचें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें ताकि यातायात व्यवस्था बनी रहे.

दिल्ली में टूर का समापन

मेसी का इंडिया टूर 15 दिसंबर को नई दिल्ली में खत्म होगा. अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में मेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं. इसके साथ ही मिनर्वा अकादमी के खिलाड़ियों को सम्मानित करने और फैंस से बातचीत जैसे कार्यक्रम भी तय हैं.

पूरा शेड्यूल एक नजर में

13 दिसंबर

कोलकाता - 1:30 AM आगमन, 2:00 PM हैदराबाद के लिए रवाना

13 दिसंबर

हैदराबाद - शाम 7:00 बजे 7v7 मैच और म्यूजिक कॉन्सर्ट

14 दिसंबर

मुंबई - पैडल GOAT कप और सेलेब्रिटी इवेंट्स

15 दिसंबर

नई दिल्ली – समापन कार्यक्रम और विशेष मुलाकातें