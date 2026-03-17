IPL 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन थे, जानिए किसके नाम रही थी ऑरेंज कैप?

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दुनिया की सबसे लोकप्रिय टी20 लीग आईपीएल में हर सीजन कई बल्लेबाज अपने शानदार प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरते हैं. साल 2025 का सीजन भी इससे अलग नहीं रहा. इस सीजन में कई बल्लेबाजों ने लगातार रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. सबसे ज्यादा रन बनाने की सूची में साई सुदर्शन पहले स्थान पर रहे.

साई सुदर्शन ने जीता ऑरेंज कैप

गुजरात टायटंस के युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने आईपीएल 2025 में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15 मैचों में 759 रन बनाए थे. इस दौरान उनका औसत 54.21 रहा और स्ट्राइक रेट 156.17 का रहा. उन्होंने एक शतक और छह अर्धशतक भी लगाए. पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 88 चौके और 21 छक्के लगाए और टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज साबित हुए.

सूर्यकुमार यादव दूसरे स्थान पर

इस सूची में दूसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव रहे. मुंबई इंडियंस के इस स्टार बल्लेबाज ने 16 मैचों में 717 रन बनाए. सूर्यकुमार यादव का औसत 65.18 रहा और उन्होंने 167.91 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. उन्होंने पूरे सीजन में पांच अर्धशतक लगाए और कई मैचों में टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला.

विराट कोहली का लगातार प्रदर्शन

तीसरे स्थान पर विराट कोहली रहे, जिन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 15 मैचों में 657 रन बनाए. कोहली का औसत 54.75 रहा और उन्होंने 8 अर्धशतक लगाए. हालांकि वह शतक नहीं लगा सके, लेकिन पूरे सीजन में उनकी बल्लेबाजी बेहद स्थिर रही.

शुभमन गिल भी टॉप 5 में

चौथे नंबर पर शुभमन गिल का नाम आता है. गुजरात टाइटंस के कप्तान गिल ने 15 मैचों में 650 रन बनाए. उन्होंने छह अर्धशतक लगाए और उनका औसत 50.00 रहा. गिल ने पूरे टूर्नामेंट में आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 62 चौके और 24 छक्के लगाए थे.

मिचेल मार्श का दमदार प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मिचेल मार्श इस सूची में पांचवें स्थान पर रहे. लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 13 मैचों में 627 रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने एक शतक और छह अर्धशतक लगाए. उनका स्ट्राइक रेट 163.70 रहा, जो इस सूची में सबसे आक्रामक बल्लेबाजी में से एक है.

आईपीएल 2025 में इन बल्लेबाजों ने अपने प्रदर्शन से फैंस का खूब मनोरंजन किया. अब सभी की नजरें अगले सीजन पर हैं, क्योंकि आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले सीजन में कौन सा बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम करता है.

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