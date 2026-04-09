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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआंध्रा ओपन 2026 चैंपियनशिप में खालिन जोशी का जलवा, दूसरे दिन बनाई बढ़त

आंध्रा ओपन 2026 चैंपियनशिप में खालिन जोशी का जलवा, दूसरे दिन बनाई बढ़त

Andhra Open 2026 Golf Championship: विशाखापत्तनम में आंध्र ओपन 2026 गोल्फ टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसमें खालिन जोशी ने लगातार दूसरे दिन तीन अंडर 68 का स्कोर बनाया और पहले स्थान पर चले गए हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 09 Apr 2026 03:17 PM (IST)
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Khalin Joshi Golf:  विशाखापत्तनम में आंध्र ओपन 2026 गोल्फ टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसमें खालिन जोशी ने लगातार दूसरे दिन तीन अंडर 68 का स्कोर बनाया. एक करोड़ रुपये की इनामी राशि वाला यह टूर्नामेंट ईस्ट प्वाइंट गोल्फ क्लब में खेला जा रहा है. दूसरे राउंड के बाद खालिन जोशी ने कुल छह अंडर 136 के स्कोर के साथ बढ़त हासिल की.

33 वर्षीय खालिन जोशी बेंगलुरू से आते हैं और एशियन टूर के पूर्व विजेता रह चुके हैं, उन्होंने एक शॉट की बढ़त बनाई. पहले दिन के लीडर ध्रुव श्योराण ने एक अंडर 70 का स्कोर किया और कुल पांच अंडर 137 के साथ दूसरे स्थान पर चले गए हैं. डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई पर 14 बार के विजेता चिकारंगप्पा एस. ने भी 70 का स्कोर किया और चार अंडर 138 के कुल स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर हैं. 
पीजीटीआई अपने अंब्रेला पार्टनर डीपी वर्ल्ड तथा टूर पार्टनर्स Amul, एक्सिस बैंक, कैंपा, अमृतांजन एनरल्याइट, कल्याणी, गोल्फ प्लस मंथली और गोल्फ डिजाइन इंडिया का टूर के विकास में उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है. आंध्र ओपन 2026 को मेजबान स्थल ईस्ट प्वाइंट गोल्फ क्लब (ईपीजीसी) और इवेंट पार्टनर आंध्र प्रदेश गोल्फ एसोसिएशन (एपीजीए) का समर्थन प्राप्त है.

तेज हवा के कारण परस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो गई थीं, फिर भी खालिन जोशी (68-68) ने टी से ग्रीन तक स्थित खेल दिखाई और बढ़त हासिल की. उन्होंने चार बर्डी बनाए और अंतिम होल पर एक बोगी स्कोर किया. 

दूसरे दिन के बाद खालिन जोशी ने कहा, "आज का दिन काफी मजबूत रहा. मैंने टी से ग्रीन तक अच्छा खेला. हवा चल रही थी, लेकिन कुल मिलाकर अपनी बॉल स्ट्राइकिंग से संतुष्ट हूं और अब वीकेंड का इंतजार कर रहा हूं. सबसे बड़ी चुनौती बदलती हुई हवा से निपटना था, जिसे मैंने अच्छी तरह संभाला."
पार-5 सातवें होल को 477 यार्ड के पार-4 में परिवर्तित किया गया है, जिससे कोर्स का पार घटकर 71 हो गया है. ध्रुव श्योराण (67-70) ने शुरुआत में ईगल लगाकर और 12 होल तक तीन शॉट की बढ़त बनाकर अपनी लीड मजबूत कर ली थी, लेकिन 16वें और 17वें होल पर लगातार बोगी के कारण वे दूसरे स्थान पर खिसक गए.
विराज मडप्पा, श्रीलंका के एन. थंगराजा, चंडीगढ़ के ब्रशवरपाल सिंह, अक्षय शर्मा और मनजोत सिंह, तथा दुबई निवासी भारतीय यश मजमुदार, ये 6 खिलाड़ी दो अंडर 140 के स्कोर के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर बने हुए हैं. कट छह ओवर 148 पर लगा, जिसमें 130 में से 52 खिलाड़ियों ने अंतिम दो राउंड के लिए क्वालीफाई किया था.

Published at : 09 Apr 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Golf Khalin Joshi Andhra Open 2026 Golf Championship
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